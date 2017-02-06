Белорусы вновь приближаются к мировой теннисной элите

6 Февраля 2017 21:34

Наша мужская сборная обыграла команду Румынии в домашнем матче первого круга серии Кубка Дэвиса. Таким образом белорусы смогли взять реванш. 12 лет назад именно сборная Румынии выбила наших теннисистов из мировой группы. Свое веское слово на корте сказали молодые игроки. Героем матчевой встречи стал 24-летний Егор Герасимов. Он принес команде два очка из трех. О перспективных планах наших теннисистов узнала Елена Горельчик.

Три игровых дня, пять поединков, 12 часов и 18 минут борьбы на корте. И победа, которую ждали все.

Его не раз назовут героем, а он позволит себе расслабиться и улыбнуться только на послематчевой пресс-конференции. Егор Герасимов в матче в румынами принес сборной Беларуси два очка. В первый день обыграл их первую ракетку Мариуша Копила - теннисиста, который стоит на границе первой сотни мирового рейтинга. Для сравнения: Герасимов только 342-й. Ему всего 24, родился и тренировался в Минске. В матчах Кубка Дэвиса дебютировал четыре года назад.

Владимир Волчков не просто собрал команду из четырех человек. Капитану теперь есть из кого выбирать: у сборной хорошая скамейка запасных - подросла новое поколение игроков. Самый опытный и титулованный - Максим Мирный, его советы бесценны. В прошлом году в команду влился Ярослав Шило. Вместе они красиво обыграли серебряного призера Олимпиады Хория Текау и Мариуша Копила.

Илья Ивашко до матча в Минске в Кубке Дэвиса не проигрывал ни разу. А ведь сыграл немало - пять поединков. Во встрече с румынами не получилось. Ивашко дважды проиграл. И пустил слезу. Это тоже показательный момент - самоотдача была на грани фантастики.

Понять расстройство первого номера нашей сборной можно. Но уступив сегодня, появится хорошая спортивная злость, а впереди игра с австрийцами. В случае победы наша команда будет бороться уже в плей-офф мировой группы, а там только лучшие из лучших.

Кубок Дэвиса или неофициальный командный чемпионат мира. 16 сильнейших сборных играют в мировой группе. 12 лет назад сборная Беларуси не без помощи команды Румынии покинула элиту. Второй по рангу дивизион - это первая группа, которая включает в себя три географические зоны - Америку, Азию-Океанию и Евро-Африку. После идут группа вторая, третья и четвертая.

Когда-то теннисную Беларусь на самый верх тащили двое - Мирный и Волчков. Сегодня один из них признается: с нынешним составом тот путь можно пройти быстрее. Потенциал выше.

Матчем Кубка Дэвиса теннисный праздник в Минске не заканчивается. Уже на этих выходных на "Чижовка-Арене" пройдет матч мировой группы Кубка Федерации, в котором встретятся команды Беларуси и Нидерландов.