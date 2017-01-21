Спорт
21 Января 2017 12:14
Белорусы болеют за биатлонистов на этапе Кубка мира в Антхольце
Сегодня в масс-старте у женщин выступит Надежда Скардино. По рейтингу в общем зачете белоруска располагается на 23-м месте. Прямую трансляцию смотрите в 15:20 на "Беларусь 5". Мужская эстафета начнется в 17:05 с участием сборной Беларуси. Не пропустите!
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