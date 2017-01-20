Белорусская столица может стать площадкой мирового первенства по хоккею

19 Января 2017 21:05

Наша страна официально стала претендентом на проведение планетарного форума в 2021 году. В случае победы заявки чемпионат будет проходить совместно с Латвией. Федерации хоккея двух стран объединились, чтобы повысить шансы на успех в голосовании. Спортивная дипломатия и ее перспективы - в репортаже Станислава Липского.

Кирилл Сущинский — директор официального билетного оператора ЧМ по хоккею-2014 - ни на секунду не сомневается, что если бы в 2021-м мы получили право провести турнир вновь, то со зрителями и организацией планетного форума проблем бы не было.

Причина — объяснимая. Чтобы провести в Минске чемпионат мира вновь, Федерация хоккея Беларуси объединилась с Федерацией хоккея Латвии. Согласитесь, у такой заявки победить в голосовании шансов гораздо больше, ведь у нас очень мощный конкурент - Финляндия. И рассуждая о том, как любят хоккей в Беларуси и в Латвии, а арены на домашних матчах местных команд в Минске и Риге всегда заполнены под завязку, то уже сегодня можно утверждать, что рекорд посещаемости, который был установлен в Чехии, может быть побит.

В 2006-м в Латвии чемпионат мира уже был, тогда сыграно было 54 матча при посещаемости 320 тысяч, белорусы в 2014-м собрали на своих трибунах 624 тысячи болельщиков. Игры проходили по новой схеме - в регламенте было прописано 64 поединка.

В том числе, понимая и этот факт, с инициативой подать совместную заявку выступила латвийская сторона. Белорусская федерация, поставив свои условия, согласилась, ведь Минск и один был готов провести турнир у себя.

Игорь Рачковский, председатель Федерации хоккея Беларуси: "Наше условие - чтобы в Минске играла сборная России, у Латвии условие - чтобы в Риге играла сборная Финляндии. Четвертьфиналы проходят и в Риге, и в Минске, полуфиналы и финал в Минске".

Сегодня в городской ратуше состоялось официальное подписание соглашения о совместном проведении планетарного форума, а также был представлен логотип турнира. Голосование - кто же станет хозяином чемпионата - пройдет 17 мая в Кельне на конгрессе ИИХФ.