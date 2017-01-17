Белорусская сборная по волейболу девушек до 18 лет - в финальной стадии чемпионата Европы

16 Января 2017 19:06

Белорусская сборная по волейболу девушек до 18 лет с первого места группы В пробилась в финальную стадию чемпионата Европы. В заключительном поединке своего квартета команда Натальи Мелянюк не оставила шансов Израилю - 3:0. Финал турнира стартует 1 апреля в Голландии.