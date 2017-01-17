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Белорусская сборная по волейболу девушек до 18 лет - в финальной стадии чемпионата Европы
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16 Января 2017 19:06

Белорусская сборная по волейболу девушек до 18 лет - в финальной стадии чемпионата Европы

Белорусская сборная по волейболу девушек до 18 лет   с первого места группы В пробилась в финальную стадию чемпионата Европы. В заключительном поединке своего квартета команда Натальи Мелянюк не оставила шансов Израилю - 3:0. Финал турнира стартует 1 апреля в Голландии.

 

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