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Белорус Антон Смольский в шаге от пьедестала юниорского чемпионата мира по биатлону
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26 Февраля 2017 12:09

Белорус Антон Смольский в шаге от пьедестала юниорского чемпионата мира по биатлону

Две сотых секунды. Белорус Антон Смольский в шаге от пьедестала юниорского чемпионата мира по биатлону, на столько он отстает от бронзового призера спринта - Романа Еремина из Казахстана. И на 25 секунд от первого места. Гонку преследования в записи покажет телеканал "Беларусь 5" в 14:55.

  

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