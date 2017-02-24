26 Февраля 2017 12:09

Две сотых секунды. Белорус Антон Смольский в шаге от пьедестала юниорского чемпионата мира по биатлону, на столько он отстает от бронзового призера спринта - Романа Еремина из Казахстана. И на 25 секунд от первого места. Гонку преследования в записи покажет телеканал "Беларусь 5" в 14:55.