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Беларусь претендует на проведение конгресса Международной федерации фехтования
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21 Марта 2017 12:17

Беларусь претендует на проведение конгресса Международной федерации фехтования

Накануне в Минск прибыла помощник президента федерации Наталия Родригез. Сегодня она проведет инспекцию спортивных объектов, после совместно с руководством будет принято решение о месте конгресса.

В случае выбора Минска местом конгресса собрание состоится во время чемпионата Европы по фехтованию среди молодежи до 23 лет. Напомним, форум пройдет с 21 по 25 апреля в столичном Дворце спорта.

  

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