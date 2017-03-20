Беларусь претендует на проведение конгресса Международной федерации фехтования

21 Марта 2017 12:17

Накануне в Минск прибыла помощник президента федерации Наталия Родригез. Сегодня она проведет инспекцию спортивных объектов, после совместно с руководством будет принято решение о месте конгресса.

В случае выбора Минска местом конгресса собрание состоится во время чемпионата Европы по фехтованию среди молодежи до 23 лет. Напомним, форум пройдет с 21 по 25 апреля в столичном Дворце спорта.