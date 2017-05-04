Беларусь получила право принять очередной крупный спортивный форум

3 Мая 2017 21:12

Чемпионат мира среди девушек до 17 лет. Сегодня на конгрессе Международной федерации баскетбола в Гонконге Беларусь получила право в следующем году принять очередной крупный спортивный форум. Лучшие юные баскетболистки планеты соберутся в Минске летом. На правах хозяек в чемпионате сыграют и белоруски.

Сюжет Павла Капуцкого. В августе взрослая сборная Беларуси сражается на Олимпийских играх в Рио и едва не выходит в плей-офф. После Пекина это наше второе попадание на Игры. Женская баскетбольная сборная – наша гордость. В июне команда Натальи Трофимовой выступит на чемпионате Европы в Чехии. Анастасия Веремеенко не сыграет точно, участие Елены Левченко под вопросом. Сборной нужна свежая кровь. Донором должна стать команда девушек, которая следующим летом благодаря усилиям федерации сможет сыграть на домашнем чемпионате мира.

На чемпионат мира среди девушек претендовали четыре страны. Главным козырем Беларуси стал прекрасно проведенный два года назад молодежный чемпионат Европы по баскетболу три на три. Тогда представители международной федерации назвали турнир лучшим в истории. Этот вид будет представлен и на вторых Европейских играх в 2019 году.

Чемпионат мира по баскетболу среди девушек до 17 лет проводится дважды в год, начиная с 2010 года. 16 стран - участниц. Три раза здесь побеждала команда США. Но в последний раз в Испании лучшей стала сборная Австралии. Наши девушки успешны на чемпионате Европы, но летом 2018 попробуют себя на мировом уровне. Турнир пройдет с 30 июня по 8 июля.