Беларусь - Польша, 32:23

5 Мая 2017 15:15

Победа белорусских гандболистов над сборной Польши - плоды работы верно выстроенной системы по подготовке молодежи. Так считает главный тренер команды Юрий Шевцов. Накануне в матче евроотбора Беларусь была сильнее поляков, 32:23. Сразу 8 человек из 16 родились после 94-го года.

Беларусь после трех туров лидирует в своей отборочной группе.