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Беларусь - Польша, 32:23
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5 Мая 2017 15:15

Беларусь - Польша, 32:23

Победа белорусских гандболистов над сборной Польши - плоды работы верно выстроенной системы по подготовке молодежи. Так считает главный тренер команды Юрий Шевцов. Накануне в матче евроотбора Беларусь была сильнее поляков, 32:23. Сразу 8 человек из 16 родились после 94-го года.

Беларусь после трех туров лидирует в своей отборочной группе.

  

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