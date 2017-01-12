Баку передает опыт Минску в сфере проведения масштабных спортивных мероприятий

12 Января 2017 15:00

Полезный опыт в сфере проведения масштабных спортивных мероприятий белорусская столица переймет у Азербайджана. Именно в Баку прошли первые Европейские игры, а вот в 2019-м они пройдут в Минске. Будут задействованы "Минск-Арена" и "Чижовка-Арена", а также Дворец спорта. Появятся на карте города и совсем новые объекты. Среди них и обновленный стадион "Динамо". Алексей Кондратенко расскажет подробнее.

Знаменитое имя Героя Советского Союза и почти полувековая история! Спортивно-стрелковый комплекс имени маршала Тимошенко уютно разместился вдоль проспекта Независимости. Объект за последнее время частично модернизировали. В ближайшие же годы у стрелков-профессионалов и любителей появится полностью новый тир, который соответствует всем мировым стандартам. Именно он станет одной из площадок Европейских игр - 2019.

Полтысячи рабочих, десятки единиц спецтехники и круглосуточный режим работы. Так сегодня выглядит легенда спортивного Минска - стадион "Динамо". Объект должен стать не только футбольным, но в большей степени легкоатлетическим.

Такого масштабного "ребрендинга" у "Динамо" никогда не было за все его 80 лет. Историческая основа сохранится - например, знаменитая аркада по улице Кирова. Что изменится? Это 9 беговых дорожек, разминочный стадион, скалодром - плюс гигантский навес. Он спрячет 70% зрительских мест.

Первые элементы навесной конструкции уже устанавливают. Впрочем, работа кипит на всех франтах, точнее - секторах стадиона и самом поле.

Гребной канал в Заславле, Дворец спорта, "Чижовка-Арена" и "Минск-Арена" - ключевые площадки проведения соревнований Европейских игр. Открыто столица встретит не только самих спортсменов, но и болельщиков с туристами. Для них организуют зоны гостеприимства.

Планируется, что в июне 2019-го Минск посетят более 4 тысяч спортсменов. В программе Европейских игр - не менее 15 видов спорта. Так что, яркие зрелища гарантированы. Причем не только для Беларуси. Специалисты рассчитывают, что "картинку" минской Европиады будут транслировать в 150 странах.