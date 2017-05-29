31 Мая 2017 19:21

Вопреки желанию болельщиков. Арсен Венгер остается в "Арсенале". Официальный сайт "канониров" подтвердил информацию о том, что наставник подписал новое соглашение, которое рассчитано на два сезона. Отметим, что в "Арсенале" француз с 1996 года, клуб впервые за 20 лет не попал в розыгрыш Лиги чемпионов. Из-за чего болельщики провели несколько акций протеста.