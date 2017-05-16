Спорт
16 Мая 2017 19:11
Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Сен-Годенсе во Франции
Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Сен-Годенсе во Франции. В матче 1/16 белоруска переиграла представительницу Турции Чаглу Буюкакчай 6:0, 7:6. Следующая соперница Соболенко - хозяйка турнира Тесса Андрианяфитримо.
Добывает победу и Егор Герасимов. В стартовом раунде турнира в Самарканде белорус обыграл литовца Лауринаса Григелиса 6:4, 6:7, 6:3. Во втором круге Герасимов встретится с Дмитрием Попко из Казахстана. Илья Ивашко там же в первом раунде переиграл немца Кевина Краветца 7:6, 6:2. Завтра Ивашко сыграет с бельгийцем Йорисом Де Лооре.
Другие новости
16.05.2017 19:12 / Спорт Егор Герасимов обыграл литовца Лауринаса Григелиса
16.05.2017 15:20 / Спорт Матч Беларусь - Норвегия 4:3. Поздравляем с победой!
16.05.2017 12:10 / Спорт "Шахтер" возглавил таблицу чемпионата Беларуси по футболу
16.05.2017 09:30 / Спорт Чемпионат мира по хоккею - 2017. Расписание трансляций на 16 мая
16.05.2017 07:14 / Спорт Сборная Беларуси по хоккею сегодня проведет заключительный матч на чемпионате мира
15.05.2017 21:25 / Спорт Предпоследний день группового этапа 81-го чемпионата мира по хоккею во Франции
15.05.2017 19:19 / Спорт Максим Мирный в паре с Томми Хаасом покидают турнир в Риме
15.05.2017 19:17 / Спорт 9-й этап веломногодневки Джиро д’Италия выиграл колумбиец Наиро Кинтана
15.05.2017 18:51 / Спорт Рубрика "Матчбол"
15.05.2017 12:24 / Спорт Смена лидера в чемпионате Беларуси по футболу
15.05.2017 12:21 / Спорт "БГК имени Мешкова" - обладатель Кубка Беларуси по гандболу - 2017
15.05.2017 12:15 / Спорт Столичный Дворец спорта принял чемпионат Беларуси по карате
15.05.2017 10:15 / Спорт Чемпионат мира по хоккею - 2017. Расписание трансляций на 15 мая
14.05.2017 21:29 / Спорт Итоги выступления нашей хоккейной команды на чемпионате мира
14.05.2017 10:20 / Спорт Чемпионат мира по хоккею - 2017. Расписание трансляций на 14 мая
13.05.2017 21:21 / Спорт Первая победа сборной Беларуси по хоккею на чемпионате мира
13.05.2017 19:35 / Спорт Матч Беларусь - Словения - 5:2. Поздравляем с победой!
13.05.2017 10:15 / Спорт Чемпионат мира по хоккею - 2017. Расписание трансляций на 13 мая
События
04.05.2017 Пресс-конференция Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко представителям средств массовой информации Китайской Народной Республики. Телеверсия