Арбитражный суд в Лозанне оправдал белорусских гребцов

24 Января 2017 07:01

Дисквалификация мужской команды Беларуси по гребле на байдарках и каноэ признана неправомерной.

Речь идет об отстранении наших спортсменов от участия в летних Олимпийских играх в Рио, якобы из-за употребления допинга. Истцами выступила Белорусская ассоциация каноэ и члены мужской национальной сборной. Ответчик - Международная федерация каноэ.

Напомним, наши ребята во Франции готовились к бразильской Олимпиаде. Спортсменов обыскали и выдвинули обвинения в употреблении запрещенных препаратов. Как итог - наша мужская сборная лишилась шанса на победу на Играх в Рио.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне накануне опубликовал решение по громкому процессу. Иск удовлетворен. Белорусские спортсмены полностью оправданы.

Решение о дисквалификации отменено: "Не было никаких оснований для наложения санкций на белорусскую команду".

Белорусская сторона собирается подать еще один иск против Международной федерации гребли на байдарках и каноэ. Речь идет о возмещении расходов на подготовку команды за четыре года. Конечно, сложно оценить разочарование спортсменов, посвятивших много лет подготовке к олимпийским стартам и выбывшим из борьбы за медали, поэтому белорусская сторона будет требовать возмещения и морального ущерба. Мы еще вернемся к этой теме. Наши корреспонденты уже готовят большой материал с комментариями от Национального олимпийского комитета, экспертов, спортсменов и тренеров.