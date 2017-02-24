Антон Смольский выиграл бронзовую медаль юниорского чемпионата мира по биатлону

26 Февраля 2017 15:16

Белорус финишировал третьим в гонке преследования. На дистанцию наш спортсмен ушел с отставанием в две десятые секунды от бронзового призера спринта. В преследовании Смольский допустил 5 промахов на третьей и четвертой стрельбе и проиграл серебряному призеру норвежцу Петерсену 14,4 секунды. Еще один белорус Роман Шинкевич - 12-й.