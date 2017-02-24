Главная>>Агентство теленовостей>>Спорт>>Антон Смольский выиграл бронзовую медаль юниорского чемпионата мира по биатлону
Спорт
RSS
Антон Смольский выиграл бронзовую медаль юниорского чемпионата мира по биатлону
Скачать Поделиться

26 Февраля 2017 15:16

Антон Смольский выиграл бронзовую медаль юниорского чемпионата мира по биатлону

Белорус финишировал третьим в гонке преследования. На дистанцию наш спортсмен ушел с отставанием в две десятые секунды от бронзового призера спринта. В преследовании Смольский допустил 5 промахов на третьей и четвертой стрельбе и проиграл серебряному призеру норвежцу Петерсену 14,4 секунды. Еще один белорус Роман Шинкевич - 12-й.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =