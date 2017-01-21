Антон Шипулин победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону

20 Января 2017 19:21

Антон Шипулин первый, а Мартен Фуркад второй. Россиянин победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце. Третье место у украинца Сергея Семенова. Лучший из белорусов - Владимир Чепелин, 38-й, Дмитрий Абашев - 48-й, 96-й Сергей Бочарников, Максим Воробей с девятью промахами - 103. Всего стартовали сто пять участников.