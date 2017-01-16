Антон Кушнир стал лучшим на этапе Кубка мира по фристайлу

15 Января 2017 15:00

Антон - первый. Олимпийский чемпион Сочи по фристайлу Антон Кушнир побеждает на американском этапе Кубка мира. В Лейк-Плэсиде белорусу не было равных.



Напомним, что это уже не первая победа нашего фристайлиста в этом сезоне.