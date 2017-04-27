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Американские спортсменки поражены уровнем белорусского женского футбола
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27 Апреля 2017 15:15

Американские спортсменки поражены уровнем белорусского женского футбола

Поражены уровнем белорусского женского футбола. Звезды этого вида спорта из США Тиффани Робертс и Зола Соламенте считают, что белоруски хорошо подкованы тактически, а в будущем даже смогут бороться за медали чемпионатов. Робертс - победительница Олимпиады в Атланте, Соламенте - четырехкратная чемпионка США. Они тренировались с национальной командой до 19 лет, а также провели лекцию в университете физкультуры.

В рамках программы американского правительства "Посланники спорта" футболистки проведут открытые тренировки в Минске и Могилеве, а также посетят SOS-Детскую деревню в Марьиной Горке. 

Подробности в "Дне спорта".

американские-футболистки

американские-футболистки

 

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