Американские спортсменки поражены уровнем белорусского женского футбола

27 Апреля 2017 15:15

Поражены уровнем белорусского женского футбола. Звезды этого вида спорта из США Тиффани Робертс и Зола Соламенте считают, что белоруски хорошо подкованы тактически, а в будущем даже смогут бороться за медали чемпионатов. Робертс - победительница Олимпиады в Атланте, Соламенте - четырехкратная чемпионка США. Они тренировались с национальной командой до 19 лет, а также провели лекцию в университете физкультуры.

В рамках программы американского правительства "Посланники спорта" футболистки проведут открытые тренировки в Минске и Могилеве, а также посетят SOS-Детскую деревню в Марьиной Горке.

Подробности в "Дне спорта".







