Главная>>Спорт>>Алина Горносько - бронзовый призер чемпионата Европы по художественной гимнастике
Спорт
RSS
Алина Горносько - бронзовый призер чемпионата Европы по художественной гимнастике
Скачать Поделиться

22 Мая 2017 12:08

Алина Горносько - бронзовый призер чемпионата Европы по художественной гимнастике

Белоруска стала третьей в финале упражнений с мячом. Выше только россиянки - золото у Арины Авериной, серебро у Александры Солдатовой. 
  

Другие новости

Рубрика "Матчбол" Рубрыка "Матчбол" 22.05.2017 18:49 / Спорт Рубрика "Матчбол"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =