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Алена Лешкевич выигрывает домашнее первенство страны по муай-тай
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19 Марта 2017 15:16

Алена Лешкевич выигрывает домашнее первенство страны по муай-тай

Действующая чемпионка мира по муай-тай Алена Лешкевич выигрывает домашнее первенство страны, которое сегодня завершается в Минске. По итогам турнира будет назван состав на чемпионат мира в Беларуси, который с 3 по 12 мая примет столичный Дворец спорта. В эти минуты проходят мужские бои с участием чемпионов мира Дмитрия Валента и Андрея Кулебина.  

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