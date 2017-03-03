Алена Дубицкая и Юлия Леонтюк пробились в финал на зимнем чемпионате Европы по легкой атлетике

3 Марта 2017 19:29

Алена Дубицкая и Юлия Леонтюк пробились в финал в толкании ядра на зимнем чемпионате Европы по легкой атлетике. Причем Дубицкая показала свой лучший результат в сезоне. Виктории Колб выполнить квалификационный норматив не удалось. Алина Талай с лучшим личным результатом вышла в полуфинал в беге на 60 метров с барьерами. Преодолела квалификационный барьер и еще одна белоруска - Эльвира Герман. Не вышел в финальную восьмерку в прыжках в длину Константин Боричевский, он в итоге занял 16-е место. Светлана Куделич, несмотря на лучший результат сезона, не вышла в полуфинал бега на три тысячи метров. Ирина Васьковская - за чертой финалисток в тройном прыжке.