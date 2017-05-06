Алена Дубицкая - бронзовый призер первого в сезоне этапа Бриллиантовой лиги, который прошел в Дохе. Дубицкая отправила ядро на 18 метров и 90 сантиметров. Пока это ее лучший показатель в сезоне. В шаге от пьедестала остановилась еще одна белоруска - Юлия Леонтюк.