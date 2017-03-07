7 Марта 2017 12:16

Александра Саснович выбыла в первом круге квалификации турнира в Индиан-Уэллсе с призовым фондом 7 миллионов долларов. Белоруска проиграла американке Саманте Кроуфорд - 6:2, 3:6, 2:6. Не сумела пробиться в основную сетку турнира в Чжухае Вера Лапко. Она выбыла в третьем круге квалификации, уступив китаянке Хао Чен Тань в двух сетах с одинаковым счетом - 4:6, 4:6. Также в 1/16-й в Чжухае проиграл Илья Ивашко. Янь Бэй из Китая был сильнее белоруса - 6:3, 5:7, 6:4. Борьбу продолжает Владимир Игнатик. За выход в 1/8 наш соотечественник обыграл Даниэля Мазура из Германии - 6:2, 6:4.