Спорт
24 Марта 2017 19:15
Александра Саснович сегодня сразится с британской теннисисткой Джоанной Контой
Александра Саснович в прямом эфире. Белорусская теннисистка, которая внесла весомый вклад в выход сборной Беларуси в полуфинал мировой группы Кубка Федераций, продолжает успешное выступление на кортах статусного турнира в Майами. Она уже в 1/32 финала и сегодня сразится с британской теннисисткой Джоанной Контой, 11-й ракеткой мира. Прямая трансляция на "Беларусь 5". Ориентировочное начало в 23:55.
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