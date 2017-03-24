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Александра Саснович сегодня сразится с британской теннисисткой Джоанной Контой
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24 Марта 2017 19:15

Александра Саснович сегодня сразится с британской теннисисткой Джоанной Контой

Александра Саснович в прямом эфире. Белорусская теннисистка, которая внесла весомый вклад в выход сборной Беларуси в полуфинал мировой группы Кубка Федераций, продолжает успешное выступление на кортах статусного турнира в Майами. Она уже в 1/32 финала и сегодня сразится с британской теннисисткой Джоанной Контой, 11-й ракеткой мира. Прямая трансляция на "Беларусь 5". Ориентировочное начало в 23:55. 

  

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