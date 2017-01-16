Александра Саснович проиграла в первом матче основного раунда "Австралиан Оупен"

16 Января 2017 12:21

118-я ракетка мира не справилась с 23-м номером мирового рейтинга китаянкой Чжан Шуай 0:6, 3:6. Таким образом, в открытом чемпионате Австралии не осталось белорусских теннисистов. Из других результатов отметим поражение в первом раунде Симоны Халеп. Румынка проиграла американке Шелби Роджерс 3:6, 1:6.