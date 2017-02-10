Белорусские теннисистки впервые в истории вышли в полуфинал Кубка Федерации

12 Февраля 2017 15:00

Внимание белорусских болельщиков сегодня приковано и к минской "Чижовка-Арене", где творит историю женская сборная Беларуси по теннису. В четвертьфинале Кубка Федерации наши девушки встречались с голландками. И буквально несколько минут назад Арина Соболенко принесла команде третье решающее очко в противостоянии с Михаэлой Крайчек 7:6, 6:4. Таким образом впервые в истории Беларусь пробилась в четверку лучших команд мира. Это достижение можно поставить в один ряд с завоеванием мужчин, которые более десяти лет назад добились аналогичного успеха в Кубке Дэвиса.

Вчерашний день зафиксировал ничью 1:1, а сегодня в первом поединке на корт вышли сильнейшие игроки команд. Александра Саснович одолела 24-й номер мирового рейтинга - Кике Бертанс в двух сетах - 6:3, 6:4. Это самая настоящая сенсация, учитывая, что белоруска сейчас лишь во второй сотне рейтинга ВТА. За успехами белорусок на "Чижовка-Арене" наблюдает и Президент Александр Лукашенко.

Отметим, Глава государства сегодня не только наблюдал за матчами Кубка Федерации. Александр Лукашенко прибыл на "Чижовка-Арену" незадолго до первого поединка. Президент решил поддержать наших теннисисток, пообщался со спортсменками в раздевалке и напутствовал их перед непростыми матчами.

В полуфинале Кубка Федерации победитель сегодняшнего матча Беларусь - Нидерланды встретится с сильнейшим в паре Швейцария - Франция. Там пока счет 1:1.