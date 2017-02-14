23 000 объектов физкультурно-спортивного назначения сегодня действуют в Беларуси

14 Февраля 2017 21:15

23 000 объектов физкультурно-спортивного назначения сегодня действуют в стране. Строящиеся ледовые арены, стадионы, бассейны привлекают все большее количество белорусов к здоровому образу жизни. Останавливаться на достигнутом государство не собирается. Задача до 2020 года - привлечь к занятиям физкультурой 25% населения страны. Тему строительства спорткомплексов поднимал и Президент во время Большого разговора с представителями общественности и средств массовой информации. Политика государства нацелена на то, чтобы всем предоставить возможность заниматься спортом. О пользе и ростках масштабного проекта - репортаж Станислава Липского.

Илья Сушко - капитан молодежной сборной Беларуси, которая в декабре вышла в элиту мирового хоккея, - на минувшей неделе впервые вместе с шестью своими девятнадцатилетними партнерами был приглашен Дэйвом Льюисом на сбор национальной команды. Каждый из них - воспитанник белорусского хоккея XXI века. Как раз более 10 лет назад в каждом областном центре и городах поменьше появились свои хоккейные школы.

Быть здоровым - это модно. Более двух миллионов белорусов сегодня систематически занимаются теми или иными видами спорта, т. е. 22,5% от всего населения страны уделяют внимание здоровому образу жизни, ведь прежде всего это обязательная составляющая нормального функционирования организма человека.

Петр Ворон, начальник управления физической культуры Министерства спорта и туризма Беларуси: "Показатель в Государственной программе развития физической культуры до 2020 года - достичь отметку 25% занимающихся физической культурой и спортом по всей стране".

К слову, за последний год этот показатель в Беларуси увеличился на 1,7%: рост идет за счет создания соответствующих условий, разумеется, комфортных.

Сегодня в стране функционирует более 23 000 объектов физкультурно-спортивного назначения, в т.ч.: 144 стадиона, 332 бассейна, 52 спортивных манежа, 36 спортивных сооружений с искусственным льдом. Политика государства нацелена на то, чтобы всем предоставить возможность заниматься спортом, и именно эту альтернативу походам в поликлинику выбирает все больше белорусов.

Как раз об этом говорил Президент во время Большого разговора с представителями общественности и средств массовой информации.

В интересах Александры Герасимени популяризация ее профильного вида спорта - плавания. Трехкратный призер Олимпийских игр с мастер-классами путешествует по стране: в 20 регионах Беларуси Александра лично проинструктировала юных атлетов, отбоя от которых нет, но далеко не везде бассейны сегодня построены - где-то они не соответствуют существующим стандартам.

Чтобы решить и эту проблему, бассейны строиться будут - будут они строиться, и чтобы удовлетворить имеющийся спрос.

Петр Ворон, начальник управления физической культуры Министерства спорта и туризма Беларуси: "Основное внимание уделяется подготовке спортивного резерва - соответственно, на это идут все силы. К сожалению, населению предоставляются бассейны по остаточному принципу. Разумеется, этот вопрос поднимался, и уже прорабатывается вопрос, чтобы в Минске в каждом районе построить дополнительно бассейн".

А кроме спортивной составляющей: вот, например, "Чижовка-Арена" стала в этом районе столицы и центром культурного значения. Концерты, кафе, торговые ряды, площадки для детей - это еще одно место семейного отдыха.

А я уже не говорю о том, что именно здесь поверх льда главной площадки арены был уложен теннисный корт, на котором наша женская теннисная команда в воскресенье обыграла сборную Нидерландов 4:1 и вышла в полуфинал Кубка федераций.