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20-летний юбилей Белорусской федерации Кекусинкай Будо карате отметили в Бресте
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1 Мая 2017 09:34

20-летний юбилей Белорусской федерации Кекусинкай Будо карате отметили в Бресте

Во Дворце спорта прошел фестиваль боевых искусств. Он проходит здесь по традиции раз в пять лет. Кроме каратэ в программу соревнований вошли такие популярные виды единоборств, как дзюдо, таэквандо и муай-тай.

В качестве почетных гостей в Бресте побывали руководители федераций боевых искусств из России, Великобритании, Польши и Прибалтики.

  

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