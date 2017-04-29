20-летний юбилей Белорусской федерации Кекусинкай Будо карате отметили в Бресте

1 Мая 2017 09:34

Во Дворце спорта прошел фестиваль боевых искусств. Он проходит здесь по традиции раз в пять лет. Кроме каратэ в программу соревнований вошли такие популярные виды единоборств, как дзюдо, таэквандо и муай-тай.

В качестве почетных гостей в Бресте побывали руководители федераций боевых искусств из России, Великобритании, Польши и Прибалтики.