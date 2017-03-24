Спорт
25 Марта 2017 15:45
145 граций из 11 стран
Столичный Дворец спорта принимает традиционный Международный турнир по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач. Грации выступают в разных возрастных категориях - от совсем маленьких спортсменок до сениорок. На соревнованиях в Минске, которые проходят уже в 15-й раз, дебютировала команда Чехии, после перерыва вновь приехала сильнейшая сборная Украины. Вход на трибуны Дворца спорта свободный. Сражаться на ковре девушки будут сегодня до 19:30. Завтра самый интересный день турнира - будут разыграны медали. Соревнования начнутся в 10:00. А в 17:30 состоится церемония награждения и закрытия.
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