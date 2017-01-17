Завершился визит Президента Беларуси в Египет

16 Января 2017 19:01

Несколько часов назад самолет Главы государства вылетел из каирского международного аэропорта. У трапа самолета Александра Лукашенко провожал Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси.

Сегодня белорусский лидер провел переговоры с Премьер-министром Египта Шерифом Исмаилом, на которых была отмечена важность укрепления двусторонних отношений в экономической и политической сферах. В ближайшее время межправительственная комиссия разработает дорожную карту развития сотрудничества между странами.

Шериф Исмаил, Премьер-министр Египта:

"Я рад встрече с Вами, господин Президент. Я думаю, что вчерашние переговоры с главой нашего государства были очень успешными во всех отношениях. Надеемся, что Ваш визит заложит основу для более тесного сотрудничества в экономической и политической сферах. В частности, мы надеемся на развитие взаимодействия в производстве мебели, сельском хозяйстве, очистке вод. Если вы не возражаете, мы в течение двух недель создадим рабочую группу и направим ее в Беларусь для изучения возможностей сотрудничества в этих областях".

Для официального Минска Каир — не только важнейший политический и экономический партнер в Северной Африке, но и опорная точка на всем континенте. Нынешний визит Александра Лукашенко в Египет и встречи с его лидером создали хорошую платформу для расширения двустороннего партнерства. Сегодня главы государств провели второй раунд переговоров — сначала один на один, а после в присутствии делегаций на масштабной выставке белорусской техники. Экспозицию организовали в рамках белорусско-египетского делового форума. Главы государств договорились сделать взаимное сотрудничество более полновесным и результативным.

В белорусско-египетском бизнес-форуме приняли участие около 500 компаний. Заключены контракты на десятки миллионов долларов. На открытии делового конгресса выступили и президенты двух стран. Обращаясь к египетским бизнесменам, Александр Лукашенко рассказал о конкурентных преимуществах Беларуси. По словам Президента, перед Беларусью и Египтом открываются новые горизонты сотрудничества.

В этот же день Президент Беларуси провел встречу с председателем Палаты представителей Египта Али Абделем Алемом. После кортеж белорусского лидера отправился в аэропорт.