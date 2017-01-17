Завершился официальный визит Главы белорусского государства в Египет

16 Января 2017 21:00

Второй переговорный день стал весьма результативным. Сегодня президенты двух стран продолжили переговоры в отношении активизации диалога — вначале один на один, а после в присутствии делегаций в рамках белорусско-египетского делового форума. Нынешний визит создал хорошую платформу для расширения двустороннего партнерства. Стороны заключили контракты на десятки миллионов долларов. В частности, Минский тракторный завод подписал договор о поставке техники в Египет. МАЗ ведет переговоры об открытии сборочного производства уже до конца этого года. Также Беларусь и Египет настроены на расширение связей в области атомной энергетики и строительной отрасли. В планах и разработка дорожной карты всестороннего сотрудничества, что позволит вывести партнерство на качественно новый уровень. Итоги официального визита белорусского лидера в Египет - из Каира Илона Красутская.

Это утро для белорусской делегации, участников бизнес-форума в Каире выдалось слишком ранним. Самый большой и густонаселенный город арабского мира, 20- миллионный Каир, диктует свои правила. Говоря простым языком, весь Каир - это одна сплошная пробка. В столице Египта всего 2 десятка светофоров. Именно поэтому бизнесмены и официальные лица часто опаздывают на встречи. Многим и вовсе приходится проводить совещания в своих машинах.

Учитывая это обстоятельство, служба госпротокола и верстала график белорусского лидера. Пока бизнесмены добирались на площадку форума, Глава белорусского государства проводил переговоры с премьер-министром Египта. Кстати, эти кадры на самом деле уникальные. В стране он, пожалуй, самая непубличная персона, всячески избегает внимания журналистов. В основу сотрудничества между двумя странами должны лечь вопросы экономики и обороны.

Нынешний визит Александра Лукашенко в Египет и встречи с его лидером создали хорошую платформу для расширения двустороннего партнерства. Накануне на переговорах в Каире закрытых тем не было. Главы государств договорились: взаимное сотрудничество необходимо сделать более полновесным и результативным. После визита в Судан белорусская делегация вернется ненадолго в Минск и снова отправится в Египет - верстать дорожную карту сотрудничества. Это ключевая договоренность глав государств. А в подтверждение тому, что новые проекты не отдаленная перспектива, политики скрепили подписи под конкретными договоренностями. Всего 10 двусторонних документов.

Первое, это развитие промышленной кооперации. Сегодня с конвейеров в Каире сходят белорусские тракторы и грузовики. В столице Египта действует сборочное производство МАЗ и два бренда МТЗ. За более чем полувековую историю присутствия на африканском рынке Минский тракторный поставил более 40 тысяч "Беларусов". Буквально пару дней назад модернизированное производство открылось в египетской Александрии.

Модель 1221 гендиректор МТЗ Федор Домотенко называет люксовым трактором. Энергонасыщенный, 2 в 1. Помощник в сельском хозяйстве и строительстве. Самая популярная модель в странах СНГ, особенно в России. Двигатель под тропики - выдерживает все плюс 50. В этом году МТЗ отправит в Египет еще 1,5 тысячи машино-комплектов на сумму в 20 млн долларов.

В 2015 году страны достигли максимальной отметки в истории взаимной торговли. Речь о почти 200 миллионов долларов. Однако эта цифра уже не актуальна. Правки в сторону увеличения вносят договоренности лидеров и белорусско-египетский бизнес-форум. Гостиничный комплекс "Аль Массах" стал по-настоящему символом будущего экономического сотрудничества двух стран. Нынешний форум третий по счету. Но такой масштаб впервые. Участники - полтысячи компаний. Это представители самых разных сфер: энергетики, транспорта, нефтехимии, фармацевтики и переработки. С совместной продукцией партнеры готовы выходить на рынки третьих стран.

Топ-менеджеры крупнейших египетских компаний уже знакомы с белорусскими коллегами. Впрочем, наши бизнесмены уже успели привыкнуть к специфичному арабскому стилю переговоров. Визитки и документы здесь принято передавать только правой рукой. И только после разговоров о здоровье, настроении можно переходить к обсуждению взаимовыгодных инициатив. Зато эта часть переговоров была предельно конкретной. Мы получаем современные производства. Египет - выход на рынок Евразийского экономического союза.

Переговоры в формате "би ту би" (с глазу на глаз) - уже мировой тренд. Для продвижения договоренностей, несмотря на блага ХХІ века (телефоны, мейлы, интернет) по-прежнему в приоритете личные контакты. Тем более что восточные партнеры, в том числе в Египте – проницательные и осторожные бизнесмены. Деловые отношения формируют исключительно в ходе взаимных визитов, бизнес-форумов и выставок.

Еще накануне бизнес двух стран получил сигнал – форум откроют президенты Беларуси и Египта. По сути заручились поддержкой на высшем уровне. Главы государств прибывают на площадку форума и сразу удаляются на очередной раунд переговоров. В присутствии министров еще раз детально обсуждают проекты.

Бизнесмены тоже не теряют времени - дискутируют и подписывают контракты. МАЗы в Египте собирают уже 10 лет. Белорусское представительство открыли в Каире в марте прошлого года. В этом появится еще одно сборочное производство. В портфеле Минского автомобильного контракт на миллион долларов. Это поставки грузовиков, дорожной и строительной техники.

Постоянный рост населения (а в Египте проживают уже более 90 миллионов человек) и спроса на продовольствие вынуждает правительство стимулировать развитие сельского хозяйства. Собственными продуктами питания страна обеспечивает себя только на 40 процентов. На африканском плацдарме намерены закрепиться и белорусские экспортеры. Контракт не на один миллионов долларов теперь и у агрокомбината “Дзержинский”. В ближайшее время появится и совместное предприятие по переработке мяса птицы.

История поставок техники БелАЗ в Египет началась в 1960-е года. Недавно 130-тонник в Жодино лично испытал губернатор Южного Синая. Карьерные самосвалы задействуют в проекте под названием "Золотой треугольник". В Египет Белазы отправятся на разработку месторождений полезных ископаемых (глины, гранита, мрамора).

После часовых переговоров главы государств отправляются на выставку белорусской техники. На открытой площадке многочисленные модели тракторов “Беларус”, самосвалы, тягачи МАЗ. Александр Лукашенко повторяет: мы партнеры, секретов нет. Беларусь готова передать технологии по производству автомобильной техники.

После президенты возвращаются к бизнесменам. Уже с трибуны Александр Лукашенко извинится за задержку, но в тоже время политики облегчили топ-менеджерам участь. Многие проекты согласованы на высшем уровне, теперь инициатива за вами - резюмирует белорусский лидер.

Александр Лукашенко по сути устраивает публичную презентацию экономического потенциала страны. Только громкие факты. 30% производимых в мире тяжелых карьерных самосвалов и 17% комбайнов - белорусские. МТЗ входит в восьмерку крупнейших производителей тракторов на планете. Знаковую встречу присутствующие фиксируют на телефоны, планшеты и тут же тиражируют в соцсети. Александр Лукашенко подмечает: может, вы не заостряли внимание, но Viber тоже наш!

Абдель Фаттах аль-Сиси, президент Египта: "Начался прогрессивный этап в наших отношениях. Мы договорились, что состоится новый раунд переговоров между нашими странами по поддержке двустороннего сотрудничества в разных областях. Промышленность главная в этом списке. Мы приглашаем белорусский бизнес модернизировать наше сельское хозяйство. Египетская экономика испытала большие трудности в последние годы. Мы ждем иностранные инвестиции в Египте".

Сейчас Каир напоминает большую стройку. Именно новый президент страны Абдель Фаттах аль-Сиси инициировал запуск масштабного проекта по строительству жилья. Долгожданные квадратные метры наконец получат полмиллиона египтян. Еще 8 миллионов переедут в новую столицу Египта. Ее пострят в 60 км от Каира и Суэцкого канала. Проект уже именуют вторым Дубаем. Город сможет посоперничать с самым шикарными бизнес-центрами ОАЭ и мира и отчасти разгрузит перенаселенный Каир. Основные инвесторы - Эмираты и Китай. А вот жилье для новоселов помогут построить белорусские строители и наша техника “Амкодор”.

От площадки бизнес-саммита кортеж белорусского Президента отправляется к зданию египетского парламента. Уже год в Египте работает новый состав. В нынешнем почти 600 депутатов. Глава - Али Абдель Алем. Кстати, он один из инициаторов создания групп дружбы в парламентах Беларуси и Египта.

Египет старается наверстать упущенное за время военных конфликтов, экономического и политического кризиса. Чтобы достичь прогресса в различных сферах, стране еще предстоит приложить немало усилий. Ведь неслучайно в переводе с арабского название столицы звучит как "Аль-Кахира", т. е. "Победоносная". Преодолеть трудности, выйти на запланированные рубежи гораздо проще вместе с партнерами, которые в любой момент готовы подставить плечо. Теперь в арабском мире точно знают: в их числе и Беларусь. Ведь в восточной большой политике не бывает мелочей. Александра Лукашенко в аэропорту лично провожал президент Египта. Значит, совсем скоро можно ждать продолжение белорусско-египетских контактов.