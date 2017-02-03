За Большим разговором с Президентом следила интернет-аудитория

3 Февраля 2017 21:19

Белтелерадиокомпания вела трансляцию в прямом эфире. И за эту картинку в буквальном смысле сражались наши коллеги. Много запросов поступило от желающих получить сигнал. Ведущие СМИ Беларуси и зарубежья в режиме реального времени выдавали заголовки с ключевыми темами Большого разговора. За диалогом следила интернет-аудитория. И тут же площадкой для дискуссий становились онлайн-издания, площадки ведущих блогеров, форумы. Хэштег #agl3 - именно так помечали новости из комплекса на проспекте Победителей - в лидерах "Твиттер". Этакий паззл - картину дня в Интернете - собрала Елизавета Казакова.

Запросы в адрес Белтелерадиокомпании на онлайн-трансляцию Большого разговора с Президентом поступали от ряда ведущих информационных агентств мира, таких как Associated Press, Russia Today, Европейского Вещательного Союза.

Не заставила себя ждать и заинтересованная реакция мировых интернет-ресурсов, которые ловили буквально каждое слово из уст Президента Беларуси. Да, разговор получился поистине емким и содержательным.

Незыблемая позиция нашей страны - открытая, многовекторная политика. "Беларусь должна дружить со всеми соседями", - эту цитату в числе первых размещают российские и украинские сайты.

"Ни один камень в сторону россиянина брошен не будет", - подхватывают эти слова Президента РИА Новости, Газета.Ru, Lenta.ru, NEWSru.com, "Росбалт" и другие.

Ведущее украинское информационное агентство УНИАН делает активный акцент на эпизод Большого разговора о российской нефти: "Независимость дороже! Не оценивается никакими деньгами, никакими числами"...

И сенсационное продолжение: "Беларусь подала в суд на Россию из-за нефтегазового спора", - пишет Deutsche Welle.

Russia Today конкретизирует: предложено возбудить дело против главы Россельхознадзора.

Зарубежные журналисты и интернет-пользователи с нетерпением ждут ответ Главы государства на появившуюся ранее в российских СМИ провокационную информацию от некоего "источника" о выходе Беларуси из ЕАЭС, ОДКБ, а, возможно, Союзного государства... Ответ получают и незамедлительно размещают. "Все это - полный вымысел".

За Большим разговором потенциально следили миллионы телезрителей во всех уголках мира - благодаря прямой трансляции на спутниковом канале "Беларусь 24". Огромное количество людей смотрели онлайн-трансляции во Всемирной паутине. Пользователи всех крупных социальных сетей активно пишут свои неравнодушные комментарии. К Большому разговору с Президентом в Twitter было заведено несколько хэштегов. В региональные тренды выходит главный из них - agl3. Реагируют на все повороты открытого разговора грамотно и конструктивно. Вот только некоторые мнения.

"Беларусь не является и никогда не являлась лидером ни по количеству налогов, ни по их суммам. Даже в первую тридцатку стран с самыми высокими налогами не входим".

"Вот топ-27 стран вам для ознакомления, которые являются лидерами по налоговой нагрузке. Данные отчета Global Competitiveness Report, опубликованного Всемирным экономическим форумом. На данные этого отчета ссылаются такие авторитетнее издания, как, например, Business Insider".

Только под хэштегом #agl3 публиковались десятки сообщений в минуту. Если учесть, что Большой разговор с Президентом длился 7 часов 20 минут, представим, насколько большим стало количество его виртуальных участников. И каждый был и будет услышан.