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За Большим разговором с Президентом с большим интересом следили во всем мире
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4 Февраля 2017 12:05

За Большим разговором с Президентом с большим интересом следили во всем мире

Ждали ответа Президента на провокационную информацию о якобы возможном выходе Беларуси из ЕАЭС и ОДКБ. Всколыхнул комментарий и о цене российской нефти. Все без исключения сделали акцент на подтверждении многовекторного и дружелюбного политического курса Беларуси. Оперативные сообщения разместили "Дойче Велле", "Би-Би-Си", "Раша Тудэй", ведущие российские и украинские порталы. А благодаря прямой трансляции на спутниковом канале "Беларусь 24" за Большим разговором следили миллионы телезрителей во всех уголках планеты. Огромное количество людей смотрело онлайн-трансляции и во Всемирной паутине. Свои комментарии активно публиковали пользователи всех крупных социальных сетей. В "Tвиттере", например, в региональные тренды вышел главный из хэштэгов #agl3. Охват аудитории превысил 14 миллионов человек.

 

Теги: Большой разговор с Президентом

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