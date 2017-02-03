За Большим разговором с Президентом с большим интересом следили во всем мире

Президент
4 Февраля 2017 12:05
За Большим разговором с Президентом с большим интересом следили во всем миреЖдали ответа Президента на провокационную информацию о якобы возможном выходе Беларуси из ЕАЭС и ОДКБ. Всколыхнул комментарий и о цене российской нефти. Все без исключения сделали акцент на подтверждении многовекторного и дружелюбного политического курса Беларуси. Оперативные сообщения разместили "Дойче Велле", "Би-Би-Си", "Раша Тудэй", ведущие российские и украинские порталы. А благодаря прямой трансляции на спутниковом канале "Беларусь 24" за Большим разговором следили миллионы телезрителей во всех уголках планеты. Огромное количество людей смотрело онлайн-трансляции и во Всемирной паутине. Свои комментарии активно публиковали пользователи всех крупных социальных сетей. В "Tвиттере", например, в региональные тренды вышел главный из хэштэгов #agl3. Охват аудитории превысил 14 миллионов человек.
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