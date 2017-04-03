Взрыв в Питере внес коррективы в переговоры лидеров Беларуси и России

3 Апреля 2017 19:05

О взрыве в метро Санкт-Петербурга президенты Беларуси и России узнали во время встречи, которая сегодня проходила в 20 километрах от Северной столицы во Дворце конгрессов в Стрельне.

Изначально разговор тет-а-тет был приурочен ко Дню единения наших народов, однако трагедия в метро внесла серьезные коррективы в диалог лидеров. Как заявил Александр Лукашенко, все интеграционные проблемы и нерешенные вопросы в экономике меркнут на фоне угроз безопасности. Именно защита союзного отечества становится главной задачей власти как в России, так и в Беларуси. Спокойно нам жить никто не даст, подчеркнул белорусский лидер, выразив глубокие соболезнования своему коллеге, родным и близким погибших, всем петербуржцам.

Как заявил Владимир Путин, он уже успел поговорить с директором ФСБ. Расследованием причин трагедии, помощью пострадавшим и семьям погибших займутся все ведомства - от городских властей до федерального уровня.

Возвращаясь к двусторонней повестке, Владимир Путин отметил, что в этом году страны отмечают четверть века установления дипотношений. Есть возможность оценить масштаб сделанного за эти годы как в разрезе экономики, политики, так и в интеграционном разрезе. Президент России признал, что у союзников есть некоторые проблемы. Однако по общему мнению лидеров, все они решаемы. Главное сегодня - безопасность людей, а экономические разногласия должны решаться в спокойной обстановке, подчеркнул Александр Лукашенко. Итоги встречи президентов Беларуси и России смотрите в эфире "Панорамы".