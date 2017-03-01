Встреча президентов Беларуси и Грузии во Дворце Независимости

1 Марта 2017 10:25

Во Дворце Независимости уже через несколько минут начнутся переговоры президентов Беларуси и Грузии Александра Лукашенко и Георгия Маргвелашвили. Но прежде мы с вами станем свидетелями торжественной церемонии встречи двух лидеров. Здесь, в атриуме Дворца.

Сейчас на наших экранах уже узнаваемые планы. Видим, что все и все готовы к встрече. Красная ковровая дорожка, гимны,флаги двух стран, рота почетного караула - те особенные условия и атрибуты, которые, порой лучше подписанных документов передают градус международных взаимоотношений.

Напомним, самолет грузинского лидера приземлился в Минске накануне. Продолжится официальный визит и завтра. Программа очень насыщена. Чтобы понять это, достаточно пробежаться по основным пунктам переговоров и встреч.

В программе официального визита Президента Грузии переговоры в правительстве, а также со спикерами обеих палат белорусского парламента. Планируется, что Георгий Маргвелашвили встретится с преподавателями и студентами БНТУ. А также посетит Музей истории Великой Отечественной войны и "Курган Славы".

Уже сегодня запланированы переговоры в узком и в расширенном составах. Ожидается, главный акцент будет сделан на активизации торгово-экономического сотрудничества. Одна из главных задач подобных встреч на уровне глав государств - наладить максимально широкий спектр отношений между ведомствами, предприятиями, бизнесами двух стран и максимально использовать потенциал взаимной торговли.

И вот мы можем видеть, что в атриум Дворца Независимости уже вышел Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Ко Дворцу Независимости подъезжает кортеж с делегацией Грузии во главе с Президентом. Гостей встречает Александр Лукашенко. Давайте посмотрим на первые мгновения встречи в Минске.

Александр Лукашенко и Георгий Маргвелашвили тепло приветствуют друг друга. Крепкие рукопожатия, улыбки при встрече - это всегда хороший знак для обеих делегаций.

И сейчас должны прозвучать гимны двух стран. Сначала Грузии - знак уважения к гостю. А после - Беларуси.

И вот прозвучали гимны двух стран. Торжественная, важная и, пожалуй, самая эмоциональная часть дипломатического протокола.

Главы государств приветствуют солдат роты почетного караула. Это неизменный красивый атрибут всех государственных праздников Беларуси. И самых важных государственных событий.

Президенты приветствуют глав делегаций двух стран. Вместе с Президентом Грузии прибыла и внушительная делегация официальных лиц этой страны. Всех их приветствует Президент Беларуси Александр Лукашенко.

И вот финальный штрих церемонии в атриуме Дворца Независимости. Перед главами государств марширует рота почетного караула. Солдаты чеканят шаг под звуки оркестра.

Президенты направляются в фойе Дворца Независимости для совместного фотографирования. Это еще один пункт официального протокола. Ну и, собственно, это те первые кадры, которые молниеносно наполнят новостные ленты. По крайней мере до того, как лидеры появятся перед камерами после двусторонних переговоров с первыми заявлениями и итогами нынешнего визита Президента Грузии.

Лидеры двух стран проходят под высокими сводами Дворца Независимости, где уже через считанные минуты начнется общение сначала в узком, потом в расширенном составах.

Но сначала - церемония фотографирования под прицелом десятков фото- и видеокамер.

Обо всех достигнутых договоренностях и деталях встреч и переговоров оперативно расскажем в эфире.

Первые итоги - уже в ближайших выпусках новостей на телеканале "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Общая картина большого белорусско-грузинского диалога - в "Панораме" в 9 вечера.

Для прессы протокольная часть съемки на этом закончена. Президенты Беларуси и Грузии продолжат переговоры в узком составе. Во Дворце Независимости работают наши съемочные группы. И первые итоги переговоров уже в ближайших выпусках новостей.