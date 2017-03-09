9 Марта 2017 21:00

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня ответил на самые острые вопросы, которые волнуют общество. Во Дворце Независимости состоялось совещание по актуальным темам развития страны. Они неотделимы от мировых проблем, где на первый план выходят национальные интересы. Как говорится, своя рубашка ближе - и на Западе, и на Востоке. В поле экономическом это выражается новыми барьерами в торговле. Защищают производителя всеми доступными средствами, а значит, белорусским товарам пробиться на рынки сложнее. Однако эта задача - стратегическая.

Но еще важнее - отношение и связи. Без преувеличения - родственные. Между белорусами и теми же россиянами. Президент подчеркивает: "Наши отношения с Россией - это не бухгалтерия". В середине прошлого века наши деды рядом отстреливались от общего врага. Не для того, чтобы сегодня по-братски ставили на колени. Мы строим наш общий союз и хотим честно вести дела. Предельно просто. Но, отчего-то разговор то и дело с полутонов переходит на повышенные. Расставив точки, Глава государства поручает подготовить конкретную повестку Высшего госсовета. Заседание предстоит в Москве.

Тот же лейтмотив - свое, оно важнее - и в стране. И чтобы это самое "свое" сохранить - сегодня нужно четко понимать и внешнюю конъюнктуру, и свое место в бизнесе, обществе, жизни.

Вопросы, поднятые сегодня Президентом, - это и защита внутреннего рынка, условия для бизнеса, и стабильность государства, спокойствие общества. Самое, пожалуй, цитируемое заявление Главы государства - Декрет "О предупреждении социального иждивенчества" отменять не станут. Но здесь очень важно, что не будут взыскивать и соответствующий сбор в течение года. Тем, кто уже заплатил, сумму зачтут по итогам 2017-го или если человек устроился работать, вернут из бюджета. Не обидеть людей - это аксиома в Беларуси. Разобраться и в каждом конкретном случае принять решение. Списки тех, кто все-таки платить должен, будут выверены к 1-му апреля. Все платежи - останутся в местных бюджетах - и поручение Президента - "до копейки пойдут на содержание детей". Под отчет и ответственность глав районов.

На карандаш - руководителям еще одно - трудоустроить всех безработных до 1 мая. На места Александр Лукашенко выедет лично. Обеспечить людей работой и довести среднюю зарплату по стране до 500 долларов. Резервы есть.

Отделять себя от государства сегодня нельзя, но высказывать свое мнение можно и нужно. Президент поручает создать все условия для цивилизованного диалога власти с обществом - в том числе в вопросе проведения массовых мероприятий. Чтобы услышанными оказались "не крикуны", а простые белорусы. Мы с вами. Чтобы заметили "не провокаторов", а проблемы людей. И решали их. Разговор сегодня получился серьезный, государственный. Поручения – конкретные со сроками и ответственными.

Прямо сейчас - подробный репортаж от моих коллег. Актуальные вопросы развития страны. Именно так в документах звучало официальное название совещания во Дворце Независимости. Этих самых вопросов в последнее время и вправду накопилось немало. Декрет номер три, который вызвал такой резонанс в обществе, отношения с Россией, которые в последнее время далеки от духа Союзного государства, не менее актуальная тема роста средней зарплаты. Словом, экономика, внешняя политика - все то, что активно обсуждается в Беларуси. По всем, даже самым острым вопросам, сегодня выработаны четкие решения: правительству даны конкретные поручения.

В мировой политике сегодня все чаще "рулит" правостороннее движение. Западные политики больше концентрируются на внутренних проблемах. Национальные интересы вышли на первый план. Даже глобальные интеграционные процессы оказываются на обочине этого "правого разворота". Великобритания покидает Евросоюз. Дональд Трамп в первый же свой рабочий день в Белом доме вывел США из Транстихоокеанского партнерства. При этом миллиардер во власти лозунг "покупайте американское" назвал чуть ли не своим главным политическим принципом.

Поддерживай свои предприятия, открывай новые рынки сбыта - эти два постулата давно легли в основу белорусской экономической модели. Твердость в деле защиты национальной промышленности, решительность в противостоянии навязываемой бездумной приватизации в 90-ые, в конце концов, глобальная модернизация большинства предприятий позволили белорусской экономике сегодня существовать как таковой. Многочисленные примеры наших соседей показывали, к чему могли прийти, будь иначе. Продукты питания давно перестали покупать за рубежом, помним, как вагонами меняли холодильники на хлеб еще 20 лет назад, производим свой транспорт - востребованный за рубежом грузовой, и набирающий популярность легковой, есть своя сельхозтехника, бытовая электроника, легкая промышленность, реформированное сельское хозяйство, словом то, что должно иметь цивилизованное суверенное государство, а не придаток чьей-нибудь чужой экономики.

Нет сомнений, что экономика Беларуси вовлечена в экономику мировую, и любые глобальные проблемы нас касаются самым непосредственным образом. Как остаться на плаву в этом сумасшедшем водовороте последних лет, как защитить простых людей, сохранить производства и рынки сбыта, куда двигаться дальше - эти вопросы Президент сегодня обсудил с ключевыми фигурами белорусской властной вертикали. Во Дворце Независимости - министры, глава правительства, руководители обеих палат парламента, все губернаторы. В общем, именно те, от кого напрямую зависит наше будущее.

Это май 2014 года. В Астане президенты Лукашенко, Назарбаев и Путин подписывают договор о создании Евразийского экономического союза. Это объединение должно было расширить общий рынок до 170 миллионов человек и стать мощным локомотивом роста. Цели заявлялись амбициозные, намерения благие, как фундамент всего этого - равные условия работы для всех участников грандиозного проекта.

С тех пор прошло три года, взглянув на которые отсюда, из Беларуси, хочется развести руками. Господа, так ведь не договаривались. Торговые барьеры наших партнеров за это время приобрели гротескные формы в виде почти границы реальной - Россия вдруг заявила о введения пограничного контроля с партнером по Союзному государству. Наши продовольственные комбинаты один за другим получают черные метки от Россельхознадзора, а стоимость газа для Беларуси не снижается до внутрироссийского уровня, об этом вроде же договорились, а наоборот – растет до расценок евросоюзовских. В это сложно поверить, Москва нас поставила на одну ступеньку с Брюсселем, тем самым, что не жалея сил прессует Россию по всем направлениям, тем самым, что ввел настоящую блокаду российской экономики. Такие шаги вызывают разочарование любого, кто все эти годы считал две страны сестрами.

В кавычках "сюрпризы" прилетают в Беларусь от наших восточных соседей с невероятной регулярностью, превращаясь в снежный ком противоречий.

Увеличить цену на газ - этого ведь мало, ведь есть еще нефть. Ее поставляют на наши нефтеперерабатывающие предприятия. Поставляют, к слову, с каждым разом все меньше и меньше, нанося удары по самым чувствительным местам белорусской экономики, а главное, нанося удар по тому, что у нас, в Беларуси принято называть братскими отношениями. С чьей-то легкой алигархической руки белорусско-российскими отношениями стали управлять не простые люди, а заграничные продавцы и счетоводы.

Разумеется, что любые споры решаются в разговоре, в цивилизованным диалоге, к которому мы призываем наших партнеров. Придумывать ничего не надо - есть Высший госсовет Союзного государства, на котором можно и нужно решать все недоразумения. Александр Лукашенко ставит задачу - подготовить детальную повестку дня такого саммита.

Тщательному анализу сегодня была подвергнута и обстановка внутри страны, с ответами Президента на самые острые вопросы, вопросы - которые волнуют каждого. Важнейшая ценность незыблема - стабильность в обществе. Казалось бы, сама собой разумеющаяся вещь в начале 21 века в мире вдруг стала на вес золота и большой редкостью. Именно ее упоминание вызывает чаще всего ухмылки у оппонентов власти, делающих немало для раскачивания ситуации в стране. Повод для этого используется любой. Один из последних - Декрет №3. Словно по учебнику написанному в Египте, Сирии, Киеве, Бишкеке вопрос социальный умелыми руками был превращен в политический. Вышедшие на улицу простые люди по обыкновению были отправлены в 20-ый ряд колоны, которую возглавили давно печально известные люди.

Если еще можно предположить, что вот эти молодые люди в масках не удосужились разобраться в цели Декрета №3, для большинства из них ношение балоклав уже почти профессия, то вот о людях из первого ряда такое уж точно не скажешь. Разумеется, они понимают, почему родился такой документ, наверняка где-то в глубине души они тоже понимают, что налоги нужно платить, но желание понажимать на кнопки, если оно вдруг возникло, уже не побороть никогда.

Это кадры нашумевшего расследования Белтелерадиокомпании "звонок другу". Разумеется, как бы не пытались заболтать идею фильма змагары, он не про тех, кого коснулся Декрет и кто однажды решил выйти на улицу. Он о тех первых рядах колоны, кому по большому счету все равно, какой повод.

Он о том, кто проплачивает "народные" протесты, что бывает, когда население используют профессиональные бунтовщики, о том, как это делалось в целом ряде стран, и о том, какую цену за это приходится платить тем, кого отодвинули в 20-й ряд колонны. А еще он о том, как в стремлении занять кресло у кнопок люди начинают идти по головам своих соратников.

Что касается декрета, то любой здравомыслящий человек понимает, что цель его была вывести из тени немалую часть экономики, восстановить социальную справедливость. Ведь власти сразу заявили — каждый случай рассмотрим индивидуально. И рассматривали ведь.

Здесь важно понимать: документ этот не финансовый. Моральный. Даже так - по совести. Мы вместе строим дороги, поликлиники, детские сады, платим пенсии родителям в конце концов.

А кто-то ездит по тем же дорогам, ходит к врачу за рецептом, живет не бедно, но платить не привык. У таких есть время определиться: легализовать свои доходы либо внести свою долю в наш общий кошелек финансирования госрасходов.

Все нарекания и обращения граждан по Декрету № 3 тщательно собирались и анализировались. Чиновники высокого ранга лично встречались с теми, кого затрагивает этот документ. Все для того, чтобы внести, как говорится, правки от жизни. Освободили от уплаты много кого, но еще больше оказалось тех, кто и вправду, если по совести, должен заплатить. Вот один из примеров. В Любанском районе Минской области изучили историю каждого, так вот 90 % тех, кто попал под действие декрета, вполне себе успешно работают, правда, в тени.

Эффект от декрета, кстати, проявился еще на стадии его разработки и задолго до первых извещений. 60 тысяч человек добровольно пришли на биржи и ярмарки труда. Чтобы комфортно жить и работать, многие теневые бизнесмены поспешили официально зарегистрировать свое дело. Сегодня уровень безработицы в Беларуси – один из самых низких в регионе.

Так, в нашем союзнике по ЕАЭС – в Армении – без работы практически каждый пятый.

Немного лучше ситуация в Латвии, правда, цифра высокая, за предыдущий год сильно не изменилась — чуть менее 10 %. Безработица является одной из главных причин массовой эмиграции жителей Литвы. Официально 8 % экономически активных жителей страны не могут трудоустроиться. Безработица в России на протяжении последних лет имеет тенденции к снижению. Еще 6 лет назад ситуация была такой же, как и в Литве. Сейчас — минус 2,5 пункта.

Волевое решение Главы государства – к 1 мая решить вопрос трудоустройства всех безработных, найти для них рабочие места. Для большинства это реальный шанс повысить уровень своей жизни. Ведь сфер, где нужны кадры, в Беларуси хватает. В том же Минске на работах по благоустройству города задействована дорогостоящая техника, расходы на покупку и эксплуатацию которой значительно превышают стоимость ручного труда.

Работа над совершенствованием практики применения Декрета № 3 продолжается ежедневно. Сколько людей, столько и судеб. Задача местных властей - вникнуть в историю каждого. Для этого, разумеется, нужно время. Отсюда решение Президента - те, кто должен был заплатить сбор по итогам 15-16 годов, делать это не будут обязаны. 2017 только начался, государство отправляет всем, кто не работает, но с какой стороны ни посмотри, должен это делать, месседж - у вас есть целый год, сделай свой выбор, выйди из тени, плати подоходный налог или в финансировании государственных расходов придется участвовать через декрет.

Социальное государство — это, прежде всего, справедливость. Никто не станет спорить, что в Беларуси национальным богатством не владеет горстка олигархов, а остальные работают на них. Большинство белорусских бизнесменов - люди сознательные, слово "налог" для них свято, но большинство — это не все, а это уже несправедливо. Складывается парадоксальная ситуация — пострадавшим в такой истории становится тот, кто честен, начиная от мелкого индивидуального предпринимателя, заканчивая бюджетом всей страны.

Вряд ли кто-то станет утверждать, что Беларусь - та страна, в которой нужно платить за каждый шаг. Львиную часть расходов государство берет на себя. Возьмем пример – ЖКХ. Государство одинаково компенсирует затраты на квартплату и для добропорядочных граждан, и для работающих нелегально.

Министерством ЖКХ подсчитано, в Беларуси за услуги ЖКХ мы платим всего около 11 % от зарплаты. По статистике, это гораздо меньше, чем у наших соседей. В лидерах рейтинга Украина, там на оплату коммуналки уходит аж половина доходов. 35 % платят в Литве. В Польше на оплату ЖКУ надо отдать четверть от среднего заработка. Все из-за того, что у поляков дорогое отопление, а у литовцев - техобслуживание. В России на оплату ЖКУ уходит 17 % от зарплаты, в Казахстане — немногим меньше. В Беларуси население (по данным на конец 2016) возмещало почти 61 % затрат на жилищно-коммунальные услуги. К концу следующего года в планах выйти на 100-процентную оплату. К слову, россияне уже оплачивают коммуналку в полной мере.

Именно государство финансирует и медицину, и образование, и поддержание безопасности. Только социальные должники действительно ничего за все это не платят. Для них это ничего не стоит, в то время как большая часть белорусов в общих расходах участвует.

Общими усилиями за совместный счет Беларусь за годы независимости успешно развивает все сферы. Расходы на здравоохранение позволяют в прямом смысле продлевать жизни белорусам.

По данным ООН, в Беларуси женщины в среднем живут 78 лет. Век мужчин короче — 66. При этом средняя продолжительность жизни людей во всем мире составила 71 год. Еще один показательный ориентир - уровень младенческой смертности. В нашей стране он низок - 2,9 промилле. Это значит, что из тысячи малышей в прошлом году умирало меньше трех. Кроме того, мы смогли выйти на естественный прирост населения. Численность белорусов стала увеличиваться впервые за последние 20 лет. В прошлом году на свет появилось 119 тысяч детей - такой рождаемости в стране не наблюдалось с 1994 года.

Государство чутко реагирует на те сигналы, которые дает общество. Декрет № 3 нужен, но раз без ошибок не обошлось, сегодня самое время для их исправления. Документ будет подкорректирован. Масштабный мониторинг правоприменения позволит внести действенные поправки.

Инновация в декрет, на которой принципиально настаивает Президент, это целевое расходование тех средств, которые поступят от сборов с социальных иждивенцев. Все эти деньги будут потрачены на белорусских детей.

Об экономике страны в целом сегодня также говорили во Дворце Независимости. В этой сфере есть ряд позитивных трендов, выражаясь языком финансистов.

В марте впервые за два года золотовалютные резервы Беларуси превысили 5 миллиардов долларов. За счет продажи Нацбанком и Минфином облигаций, покупки регулятором валюты на биржевых торгах, увеличения мировых цен на золото и поступлений от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. На стабилизацию экономической ситуации в стране положительно влияет и снижение инфляции. Если в 14-м году она была выше 16 %, в 15-м – 12 с половиной, то по итогам прошлого года индикатор опустился до 10,5 %. Замедление инфляции отразилось и на снижении ставки рефинансирования. В этом году 15 марта будет уже третье изменение - с 16 % до 15 % годовых. А падение ставки рефинансирования влияет и на удешевление кредитов для населения и предприятий.

Доходы населения при этом растут. Глава государства в очередной раз напомнил о том, что к концу года в Беларуси средняя зарплата должна подняться до планки в 500 долларов.

Довести среднюю получку до 500 долларов позволит рост производительности труда во всех сферах, говорят эксперты. Для этого следует приложить усилия как менеджерам, так и рядовым работникам.

Президент сегодня напомнил о важности поддержания жесткой исполнительской дисциплины. Именно порядок – главный залог успешного развития.

Открытый и честный – таким получился сегодня разговор во Дворце Независимости. Обсуждая общие проблемы, можно найти лучшие способы их решения. При этом важно, что власть очень хорошо слышит голос народа. Это признак зрелой нации, способной справится с любыми сложностями.