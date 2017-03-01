1 Марта 2017 09:02

Официальный визит грузинского лидера в Беларусь. Сегодня во Дворце Независимости пройдут переговоры Александра Лукашенко и Георгия Маргвелашвили в узком и расширенном форматах. Намерения у сторон более чем серьезные. На повестке - обсуждение двустороннего сотрудничества, особое внимание уделят активизации торгово-экономических отношений. Наша съемочная группа сейчас работает во Дворце Независимости.

О программе визита узнаем у нашего корреспондента Сергея Хаментовского (прямое включение). Несмотря на то, что основные переговоры начнутся только через час, для встречи высокого гостя все готово. У Дворца Независимости кортеж Георгия Маргвелашвили появится в 10 утра. В атриуме Дворца Независимости своего грузинского коллегу лично встретит Александр Лукашенко и начнется официальная церемония со всеми подобающими такому случаю атрибутами: ротой почетного караула, красной дорожкой и гимнами двух стран.

Минск встречает грузинского гостя настоящей весенней погодой. В столице обещают +12. В столице Грузии солнечно и +15. Так и в двусторонних контактах Беларуси и Грузии нет никакой прохлады. Приезд Георгия Маргвелашвили уже назвали историческим. И тому есть причины. Это первый официальный визит Президента Грузии в Беларусь. Программа очень насыщена. Главы государств проведут переговоры как в формате один на один, так и в расширенном составе. В приоритете: торгово-экономическое сотрудничество. Беларусь и Грузия намерены делать ставку на промкооперацию. В перспективе - организация двух совместных предприятий по сборке тракторов и лифтов. Товарооборот между странами за последний год вырос на 60% и приблизился к ста миллионам долларов. В 2015-м лидеры Беларуси и Грузии условились довести двусторонний товарооборот до 200 миллионов долларов. Белорусский экспорт уже разнообразили 125 новых позиций.

Сегодня по итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних документов. Кроме того, в программе официального визита Президента Грузии встречи в правительстве и парламенте. Планируется, что Георгий Маргвелашвили встретится с преподавателями и студентами БНТУ. А также посетит Музей истории Великой Отечественной войны и мемориальный комплекс "Курган Славы".

Словом, исторический характер трехдневного визита Президента Грузии в Беларусь - это вовсе не преувеличение. Об этом много говорят в кулуарах переговоров. Несмотря на разновекторность интеграций Минска и Тбилиси, от сотрудничества страны могут получить немалые экономические бонусы. Товарооборот в 200 миллионов долларов и вовсе считается реальной планкой. Ждем начала официальных переговоров.