Во Дворце Независимости прошло совещание по вопросам обеспечения общественной безопасности

23 Марта 2017 19:08

И еще об одном актуальном разговоре во Дворце Независимости - совещании по вопросам обеспечения общественной безопасности. Александр Лукашенко ориентирует госорганы и силовые структуры на поддержание порядка в строгом соответствии с законами и Конституцией. Именно мир и покой в стране - одни из главных ценностей всех белорусов. И это всегда подчеркивают гости, приезжающие в нашу страну. Подробности у Ольги Макей.

Обсуждать любые, даже самые непростые вопросы открыто и публично - правило Президента. Трудности в экономике, вопросы занятости или безопасности - абсолютно на любую тему принято говорить широким кругом, не скрывая от белорусов реальной картины. Вот и сегодня, встречаясь с силовиками, Президент скажет, что вопросы обеспечения безопасности будут обсуждать открыто.

Минск - чистый город. Эту фразу, пожалуй, чаще всего произносят иностранные туристы, приезжающие в столицу Беларуси. И добавляют, здесь спокойно.

По уровню безопасности наша страна входит в 10 мировых лидеров, наряду с Катаром, Сингапуром, Австрией. Чего не скажешь о наших соседях. Латвия на 40-й строчке, Литва - ниже еще на 10 пунктов, у России - 67 место, Украина - 85-я.

То, что в Беларуси спокойно, признают во всем мире. А мы, кажется, привыкли. И порой даже не задумываемся, чего стоит эта безопасность.

В то время, когда неспокойно во всем мире, новости о взрывах, терактах, стрельбе не опускаются в топе новостей, (буквально вчера к этому списку добавился и Лондон) - главное, чем стоит дорожить, это безопасностью.

К сожалению, есть те, кто этого не понимает и ради своей личной выгоды совершает попытки разрушить то, чего так долго добивались, что так бережно хранят белорусы - мир, спокойствие и независимость. Таким провокаторам Президент не раз адресовал: не та страна, в Беларуси такое не пройдет. Да и украинский пример с кровавым сценарием Майдана буквально перед глазами.

Николай Бордюжа, Генеральный секретарь ОДКБ (2003-2016 гг.): "Риска в Беларуси повторить судьбу Украины нет никакого. Там крепкая власть. Очень крепкий Президент с абсолютно внятной своей позицией, с хорошо развитой системой силовых структур и вообще политической жизни. И то, что там есть оппозиция, которая выступает, это только обогащает политическую жизнь Беларуси, не более того. Но с точки зрения стабильности, я считаю, что Беларусь сейчас находится на лидирующих позициях".

И как бы ни хотелось кому-то подвинуть Беларусь с этих лидирующих позиций, на каждое такое действие есть законное противодействие. Конечно, события начала недели настораживают. Это и попытка прорыва рубежа, и муляж гранаты в автобусе, прибывший в Беларусь журналист, который специализируется на репортажах из горячих точек. Почему все они фактически одномоментно устремились в Беларусь и с какими намерениями, сейчас выясняет следствие. Но даже тем, кто вынашивает опасные замыслы, дали понять, что белорусы берегут самое ценное - возможность жить на своей земле, жить спокойно и мирно. А это не позволено разрушить никому.