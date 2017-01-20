20 Января 2017 12:00

Совершенствование работы Госпогранкомитета, оптимизация его структуры, а также повышение уровня профессиональной подготовки военнослужащих.

Эти вопросы сегодня Президент Александр Лукашенко обсудил с представителями силового блока, которые отвечают за безопасность рубежей. Во Дворце Независимости прошло совещание об утверждении решения на охрану госграницы. Беларусь непрерывно повышает уровень защиты рубежей. Этот вопрос в прошлом году дважды обсуждался на уровне Президента. Внимание к данной сфере объясняется непростой международной обстановкой, возрастанием террористической опасности и увеличением потоков нелегальной миграции. При этом для законопослушных путешественников наша страна в феврале существенно упростит въезд.

Сегодня Президент утвердил решение на охрану государственной границы в этом году. Подпись Главы государства в этом документе - ритуал ежегодный. Сегодня такая процедура приобретает особое значение.

Подробности совещания у Президента в наших следующих выпусках.