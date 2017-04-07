8 Апреля 2017 21:00

Проблемы и перспективы развития белорусской науки обсуждались накануне на большом профильном совещании Главы государства с членами правительства, учеными, ректорами и директорами крупных промышленных предприятий. Лейтмотивом обстоятельного разговора стал поиск решений существующих вопросов отрасли и, безусловно, тех ориентиров, к которым стоит стремиться с учетом специфики нашей экономики и задач на ближайшее пятилетие. Как известно, нынешний год проходит под знаком науки, и от него очень во многом будет зависеть весь последующий этап модернизации и развития. К стратегии Президент просит подключиться не только ученых и чиновников, но и законодателей.

Что удалось прояснить в ходе большого диалога и прологом чего должен стать научный разговор - Андрей Кривошеев. Внимание Президента к науке и Академии наук - это история в 2 десятилетия. С конца 90-ых настоящая битва за наши научные школы и технологические ниши. Предлагали и предлагают поныне разное: разрезать организм по живому - на узкопрофильные НИИ. Продать высококлассные разработки, якобы обременяющие бюджет. Отказаться от поддержки ученых, кто не вписывается в стихийный рынок. В первую очередь под нож фундаментальную математику - нашу мировую гордость - и гуманитарные дисциплины, чтобы забыли, кто мы, белорусы, есть, и как жить собственным умом, например, в экономике. Интуиция помогла не наломать дров, но вопросы не исчезли. Может, в них есть рациональное - вот главный месседж Президента ученому сообществу.

Лучшие, но далеко не все образцы современной практичной белорусской науки — в холле академии. Научная мегакорпорация, именно ей стала академия после модернизации, зарабатывает интеллектом. Чистый экспорт с собственных небольших лабораторий и цехов за год — 85 миллионов долларов. Суммарно по стране вклад в производство и услуги — миллиарды долларов новаций. Многие только начинают приносить прибыль. Как депозит под 1000% годовых и выше. Простая арифметика: 1 рубль, вложенный в новации, приносит более 100 рублей дохода. Доходнее контрабанды и добычи нефти. И все легально и не за счет будущих поколений. Об этом в докладе главы академии.

По прогнозам экономистов ООН, через 10 лет самой доходной отраслью в мире станет медицина. Жизнь и здоровье человека, конечно, бесценны, но у фармацевтов своя, порой жестокая, логика рынка. Чтобы не зависеть от импорта, Беларусь системно вкладывает в производство лекарств.

Только национальный рынок сегодня стоит около 700 миллионов долларов. Рынок Евразии на 2 порядка дороже. В том числе и для него - новейшее лекарство наших ученых. Лечит одну из самых страшных онкологий - лейкемию. "Азацитидин" зарегистрирован в марте. Может бороться даже со СПИДом в комбинации с другими средствами. Выпуск начнется в этом году.

Проблемы науки, как и во всем мире, типичные. Бюджеты на новые разработки. Конкуренция с иностранными корпорациями — могут демпинговать, перекупать, а порой и воровать умы и технологии. Спрос на прикладное - в ущерб фундаментальному знанию, без которого через 10-15 лет не останется теоретического задела для развития.

Есть и сугубо национальное — реформа экспертизы проектов. Пока вводили новую методику, потеряли полгода.

Оправдываться в затянутой экспертизе — главе госкомитета. Да, ученые недовольны. Да, на полгода задержали с финансированием. Но проверили в 5 раз больше проектов и отсекли сотни заведомо провальных. Это спасло и бюджет, и репутацию большой науки.

Еще одна общемировая боль науки — скорость внедрения. Если более 5 лет технология успевает фатально устареть. Планка для нашей науки — 2 года. В ряде отраслей успеваем. Например, в энергетике, многие ноу-хау обгоняют время. В промышленности — наши автомобили. На 2018-й запланирован первый национальный гибридный двигатель. Новое для нас направление — аддитивные технологии. Промышленные 3D-принтеры, которые печатают все — от протеза и детских игрушек до станков и целых зданий.

Впрочем, у ученых нареканий на главных заказчиков — Минпром и Минсельхоз - меньше не становится. Жалуются на условия госзаказа, непроходные тендеры и излишнюю придирчивость к новым, порой "сырым", разработкам. Профильные министры парируют: внедряем лучшее, но и наш заказ ученые должны учитывать. Нам же потом продавать финальный продукт.

Важнейшая задача — привлечь молодежь в науку. И тут не только деньги, хотя и они тоже. Самореализация — здоровые амбиции, имя в истории — этого сполна в молодежном проекте "100 идей для Беларуси". Одна из самых жизненных и буквально спасающая жизни - Гран-при конкурса за 2015-й. Уникальные водопенные насадки для пожарного ствола. Работают, как сверхмощное сито. Делят воду на сверхмалые капли, экономя и повышая скорость тушения. Технология уже испытана в Азии, в Беларуси заканчивается лицензирование.

Отдельный разговор на высшем уровне по гуманитарным наукам. Мало того, что опыт ученых слабо востребован чиновниками, так еще и новые качественные и понятные учебники никак не рождаются. Мучаются и дети, и преподаватели. По мнению ученых, подготовить учебники можно за 2 года. Сроки услышаны – плата будет за качество.

Гуманитарная наука – не только учебники. Особая белорусская самость. Как, например, без фундаментальной лингвистики понять, что написано в букваре Соболя, в Полоцком или Слуцком евангелиях? В Год науки закончили уникальный фолиант. 37-й том "Исторического словаря белорусского языка". Первый вышел в 1982-м. За 35 лет воскресили из небытия 37 тысяч слов.

Итог большого диалога длинной в 5 с половиной часов, как сейчас модно говорить, "дорожная карта" модернизации науки. Ее дошлифуют к сентябрю, учтут пожелания и ученых, и производства, и правительства — как заказчиков. Глава государства ждет от научного сообщества идей и предложений как по структуре академии, так и целевым проектам и фондам, способным двигать экономику в новые технологические уклады. Завершение большого разговора о большой науке намечено на сентябрь. По форме это будет президентское обращение, по содержанию — новая конституция для мира знаний и технологий.