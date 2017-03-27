В Беларуси создадут республиканскую систему мониторинга общественной безопасности

27 Марта 2017 21:00

Сегодня проект такого комплекса Президент обсудил с представителями силовых ведомств. Разрозненные сети наблюдения планируется объединить. В результате правоохранители получат платформу, позволяющую автоматически в режиме реального времени анализировать ситуацию в разных уголках страны и мгновенно информировать о происходящем. Подобные системы действуют во многих странах, они доказали свою эффективность. С подробностями

Система мониторинга общественной безопасности, в Штатах это "Большой брат", всегда балансирует между двумя основными правами гражданина - право на безопасность и право на приватность. Тут выбор общества - быть под присмотром, когда жизнь, здоровье и имущество защищены ежесекундно, или хранить большую конфиденциальность, избегая фобий, но полагаясь на средства защиты еще предыдущего 20 века.

Примеров хватает и того, и другого. В самом подглядывающем городе планеты – Лондоне - средний житель Сити в объективе камер слежения в сутки от 8 до 12 часов. От парковки до офиса и постели. Но есть и обратный пример - движение за цифровую детоксикацию. Это полный отказ от киберцивилизации и гаджетов, даже от мобильной связи, чтобы собственный смартфон не подглядывал.

В нашей компании как раз время модернизации. Переходим от "малого брата", вот он, к "брату большому", только монтируется.

Новая система Белтелерадиокомпании, как локальный охранник, эффективна. Стоит на страже не только несанкционированных проникновений и защиты автособственности на парковке, но и связывает все датчики в единую сеть. Все стихийные бедствия и казусы из-за личной неосторожности. Сейчас такими "сейфгардами" оснащен каждый уважающий себя и безопасность офис. Телевидение - объект стратегический, как телеграф 100 лет назад. Поэтому система, конечно, мощнее. Но даже такой набор гаджетов, не включенный в общую систему безопасности государства, работает всего процентов на 50 от возможностей. Стратегическая задача - собрать элементы пазла в масштабах Беларуси в единую матрицу защиты интересов и прав граждан, не потревожив их частную жизнь. Именно поэтому предложения силовиков Президент, как гарант конституционных прав, выносит на свой высокий уровень.

Одна из самых мощных систем мониторинга установлена сегодня на первом метре белорусской земли - на границе. Если мой дом - моя крепость, то госрубеж - это первый бруствер. Камеры, датчики движения, дроны и тепловизоры на украинском участке заменяют сотни пограничников, А видят, слышат, находят и фиксируют на порядок больше самого опытного бойца. Другими словами, новая система в масштабах страны позволит сократить число силовиков на улицах. Мониторинг станет ненавязчивым, а реакция на правонарушения быстрой и неминуемой, как фотофиксация скоростного режима ПДД.

О новой интегральной системе докладывает профильный министр. "Большой брат", конечно, "заточен" не только на МВД, но в системе безопасности и защиты граждан - это главный инструмент государства.

Игорь Шуневич, Министр внутренних дел Беларуси: "Ее элементами являются система видеонаблюдения за состоянием общественной безопасности, локальные системы видеонаблюдения, специальные детекторы (датчики дыма, пламени, взрывчатых, наркотических и радиоактивных веществ, тепловизоры и прочее), каналы связи единой республиканской сети передачи данных, программная платформа системы мониторинга".

Есть у предложений и спорные стороны. Например, чтобы не тратить бюджетные деньги, главным оператором и инвестором предлагается частник. Да, это сэкономит на первом этапе. Но где гарантия, что частник всегда будет честным? Будет действовать в интересах нашего государства и наших граждан? Подробная информация о человеке - большой соблазн, причем не только денежный. Это еще и национальная безопасность. Одно дело, когда мониторит свое государство, и совсем другое, когда чужое. Об этом ключевые вопросы Президента к инициаторам новой системы.

Какие затраты потребуются со стороны государства при создании данного технического комплекса? Подобную систему, которая у нас существует, нужно не просто модернизировать, а довести до современного уровня, чтобы мы могли получить от нее максимальную отдачу. Последние события как раз свидетельствуют, что нам бы пригодилась такая система.

Игорь Шуневич, Министр внутренних дел Беларуси: "Глава государства принял наше предложение о том, что такая система уместна и необходима в любом цивилизованном государстве, и поручил дополнительно проработать ряд аспектов, связанных с практической реализацией проекта. В первую очередь это, конечно же, вопросы, связанные с выбором оператора, который будет генерировать все идеи и осуществлять практическую реализацию, начиная от покупки железа и заканчивая эксплуатацией. Мы получили соответствующие указания, будем дорабатывать этот проект указа именно с точки зрения привнесения национальных особенностей и возможностей нашего государства для реализации этого проекта".

Действующая система была создана в Беларуси еще в 2010-м. Она оберегала спортивные баталии и болельщиков. К чемпионату мира по хоккею ее усовершенствовали. Все типы сигналов, камер и гаджетов, включая мобильники. Из мощных кластеров системы - метрополитен и ГАИ. Стратегически важные объекты и участки. Даже в Минске, конечно, остаются слепые зоны, но там работает аналитика. Если объект выпал из поля зрения, его подхватит другой в квадрате. Для ускорения или, как говорят айтишники, апгрейта, нужна мощная видеоаналитика. Например, как в Лондоне или Париже. Там системы могли распознавать и вести до 5 тысяч человек параллельно еще 5 лет назад.

Андрей Сидорков, начальник отдела связи и автоматизации ГУВД Мингорисполкома: "На сегодняшний момент уже несколько систем видеоаналитики было в качестве пилотных проектов испытаны на систему видеонаблюдения находящееся здесь. Это все работает. Видеоаналитика, она может определить лицо человека, но с какой-то долей вероятности, даже если будет высокая вероятность, 30 процентов, в конечном итоге решение должен принять человек.

Необходимо выстроить четкую систему, по которой будут все имеющиеся изображения, различных источников сигнала, даваться на сервер для видеоаналитики, и сделать это таким образом. При помощи анализа, проанализировать места массового пребывания граждан, в места, подверженные риску совершения преступлений, подать эти видеокамеры, системно выстроить их и создать подразделение, которое будет наделено полномочиями принимать решения по инцидентам".

Главное в системе - даже не поиск преступника, а профилактика. Зная, что мониторинг работает и наказание неотвратимо, злоумышленник не пойдет на риск, а добропорядочные граждане смогут спать спокойно. Уже сегодня таких объектов в одном Минске свыше 3,5 тысяч. От банков до гостиниц, школ, больниц и вузов. О том, как это работает, нам показали на цифрах и фактах.

Александр Купченя, начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома: "Территория тех объектов, где установлена система видеонаблюдения, меньше всего попадают в наши милицейский сводки. За два месяца этого года с помощью системы видеонаблюдения было раскрыто более 60 преступлений. В конце прошлого года разбойное нападение в Первомайском районе, когда двое неизвестных в ночное время напали на кассира универсама. Двое неизвестных под угрозой предмета, похожего на пистолет, пытались завладеть выручкой магазина. Как раз установить этого преступника помогла установленная система видеонаблюдения в этом магазине. В течение нескольких дней лицо было установлено и задержано".

Система мониторинга безопасности, естественно, будет общереспубликанской. Так, чтобы уровень защиты и для столичного жителя, и для жителя в провинции был одинаков. Это вопрос справедливости. В ближайших планах на год - два по стране в систему интегрируют до 4 тысяч объектов видеонаблюдения. Смогут к ней подключиться и частные абоненты - повышая и свою и национальную безопасность.

Игорь Шуневич, Министр внутренних дел Беларуси: "Каждый собственник того или иного объекта будет иметь возможность оборудовать его видеокамерами и подключиться к общей системе мониторинга для обеспечения охраны, безопасных условий жизни и труда. Для частного бизнеса и граждан это будет, безусловно, не обязанность, а возможность".

По опросам у большинства белорусов нет фобий к системам мониторинга. Большинство - добропорядочные граждане, и не против укрепить безопасность камерами и датчиками. Самое популярное сегодня - камеры с видом на парковку. Зацепили вашу машину, без камеры - 80%, что виновника не найдут. А камера зафиксирует ДТП и поможет ГАИ найти нарушителя. Пока системы устанавливают сами, есть они и на нашей парковке и уже себя оправдали.

Когда заработает новая система в масштабах государства, частный дом можно будет включить в общую сеть. По желанию, конечно. Тогда принцип "Мой дом - моя крепость" станет кирпичиком в общей крепости нашего государства.