Улучшить качество жизни людей невозможно без инноваций и реализации прогрессивных и новаторских идей в экономике

Президент
27 Января 2017 07:00
Улучшить качество жизни людей невозможно без инноваций и реализации прогрессивных и новаторских идей в экономикеОб этом Президент Александр Лукашенко заявил на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и педагогическим работникам. Данное мероприятие фактически открыло Год науки, который призван стать для сферы знаковым и по-настоящему переломным. Среди награжденных - почти два десятка человек. Их трудом и интеллектом нашли практическое применение достижения в области медицины, сельского хозяйства и биологии. И не только в Беларуси. Глава государства потребовал обновить структуру научной отрасли. И в подготовке специалистов, и в кооперации науки и бизнеса.
Во время общения с научными и педагогическими работниками Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что государство ждет решительных действий и от самих ученых. При этом стоящие предложения и прорывные разработки всегда получат поддержку. Говорили и о достойной оплате труда. Поставленную цель: среднюю зарплату по стране в $500 Президент назвал абсолютно реальной. И эта задача должна быть выполнена неукоснительно.
Президент также анонсировал большое совещание по развитию научной сферы, где на высшем уровне будут рассмотрены проблемы и обозначены ориентиры.
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