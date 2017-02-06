Темы совещания у Президента: обновление госаппарата, качество и эффективность работы

6 Февраля 2017 21:02

Обновление госаппарата, а также качество и эффективность работы стали главными темами на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко. Речь идет об Администрации Главы государства.

Немногим более месяца назад при назначении нового руководства Президент ставит задачу реформировать этот орган власти, чтобы повысить эффективность работы, в том числе и с обращениями граждан.

И сегодня Глава государства вновь останавливается на основных требованиях: слаженность и четкость работы, только передовые идеи, взвешенные решения. В Администрации должны остаться только те, у кого горят глаза, кто хочет работать и приносить пользу государству. При этом оптимизация, избавление от ненужных функций и совершенствование работы в первую очередь нацелены на качественное решение задач. Также Александр Лукашенко отметил, что следует самим проявлять инициативу. Прошел Большой разговор с Президентом, главные акценты расставлены. Не стоит ждать нормативно-правовых актов. Как подчеркнул белорусский лидер, "сказано Президентом - завтра должно быть исполнено". О результатах совещания у Президента Наталья Бреус.

То, что Администрацию Президента ждут изменения, стало понятно еще в конце прошлого года. Тогда произошло важное кадровое обновление верхушки политического штаба. Тандем Кочанова - Рыженков работает больше месяца. И тогда при их назначении главным поручением было пересмотреть работу глобального экспертного центра, коим является Администрация. Ведь любое совершенствование и оптимизацию нужно начинать с себя.

Именно Администрация должна быть в авангарде обновления всей вертикали власти. В первую очередь это нужно для того, чтобы весь госаппарат в стране работал эффективнее. Президент начинает с главного - чего ждет от команды.

Дебюрократизация, идеологическая и кадровая политика, экономическая экспертиза и правовой анализ. Это важно. Но Президент считает, что прежде всего Администрация должна быть аккумулятором идей.

Большой пятничный разговор с журналистами и экспертами показал, что предложений и конструктивных мыслей в обществе хватает. И если, например, такой опытный человек в АПК, как Николай Радоман, ставит вопрос о целесообразности акционирования сельхозпредприятий и требований к их уставам, то стоит прислушаться. Александр Лукашенко сразу в ходе открытого диалога поручил тогда разобраться с этим вопросом.

Бизнес сигнализирует. Проверяющие давят на предпринимателей, и зачастую такой излишний прессинг не на пользу предпринимательскому делу. Директор сети фотостудий на рынке услуг давно. За это время условия и требования к бизнесу менялись неоднократно. Оно и понятно: время не стоит на месте, нужно соответствовать и играть по правилам. Он бы и рад, но эти правила, сетует предприниматель, не дают бизнесу зарабатывать. На днях предприятие получило предписание: но каждом объекте установить тревожную кнопку, заключить договор на вневедомственную охрану в нерабочее время, плюс видеонаблюдение. Цель благая – безопасность. Такие расходы ставят под вопрос рентабельность. Расходы - около тысячи рублей ежемесячно. Выручка в день - 30-50 не больше. Плюс зарплаты, аренда и коммуналка. Экономической целесообразности нет.

Слышать все эти сигналы общества и быстро реагировать - задача президентской Администрации.

Президентская Администрация - это еще и идеологический центр. Достижения в спорте, науке, культуре или на производстве не всегда заметны. Сфокусировать внимание на том, что мы действительно умеем и можем, на том, что у нас получается, - это может быть неплохой мотивацией. Случайных людей в идеологии быть не может, это штучный товар.

В диалоге с экспертным сообществом говорили о том, что, чтобы экономика, страна в целом работала эффективно, нужно сокращать госрасходы, заниматься оптимизацией. Не важно, касается это производства или госаппарата - подход Президента через призму социальной политики.

Глаза и уши Президента в регионах - его помощники. Им виднее, чем живет область. Они в ответе перед Главой государства за обстановку на местах. Роль помощников в координации работы с регионами и со всеми ветвями власти нужно повышать.

Главный инспектор по области не засланный казачок, а поддержка для руководителя. Чувствовалось, что Президент ждет больше инициативы от своих помощников.

Нельзя сказать, что штат Администрации Президента Беларуси катастрофически раздут. Во многих странах деятельность главы государства обеспечивает не сотня, а несколько тысяч человек. Например, в России. Понятно, там страна побольше будет. Но еще больше эффективность работы зависит от исполнительской дисциплины.

Реформа в Администрации назрела. Наталья Кочанова озвучила предложения, анонсируя сокращение на 30 процентов. В штате президентской Администрации останется 108 человек. Фактически оптимизация пройдет с 1 мая, но это только начало.

Сокращение не самоцель. Главное - сделать работу эффективнее. Чтобы компактный аппарат работал на сто процентов, нужно по максимуму задействовать смежные структуры и подключать экспертное сообщество по каждому направлению.

Кадровая политика - важное направление в деятельности Администрации. Подбор специалистов - почти ювелирная работа. Особенно если речь идет о госуправлении. Порция критики досталась кузнице управленческих кадров. Их задача - растить настоящую элиту для госслужбы.

Понятно, что в Администрацию попадают профессионалы в экономике, спорте, социальной сфере, госуправлении. Но Александр Лукашенко понимает, что нужно непрерывное кадровое обновление. Приток молодых и инициативных всегда на пользу дела. Такие люди нужны в политическом штабе.

В Администрацию Президента не зарастает народная тропа. Вот Владимир не может поделить имущество с экс-супругой. И считает решение суда несправедливым.

В прошлом году приняли больше 24 тысяч обращений. Это уже меньше, чем в былые годы. Но еще остается приличная кипа нерешенных проблем на местах.

Президент нацеливает аппарат на работу без бюрократизма и волокиты. Но главное - ни одно обращение не должно оставаться без внимания.

То есть от слаженности работы и профессионализма Администрации Президента будет зависит уровень работы всей вертикали. Политический штаб задает темп работы для всех госорганов. Переформатирование государственного аппарата должно пройти до начала мая.