Тема белорусско-российского сотрудничества на слуху постоянно

16 Марта 2017 21:10

Еще один пункт в рабочем графике Президента - встреча с губернатором Ставропольского края. По мнению Александра Лукашенко, Беларусь и этот российский регион имеют мощный потенциал для наращивания товарооборота и запуска новых проектов. Сегодня Ставропольский край один из наиболее перспективных экономических партнеров Беларуси в России. В последнее время наметилась динамика роста товарооборота, сейчас он составляет 140 миллионов долларов. Существенное увеличение цифр обещают проекты в сфере промышленной кооперации, поставок сельскохозяйственной и пассажирской техники, строительстве под ключ. В Ставрополье заинтересованы и в организации сборочного производства белорусской техники и ее сервисного обслуживания.

Материал Илоны Красутской. Ведь сейчас активно верстается повестка заседания Высшего госсовета. Кстати, каким бы ни был плотным президентский график, в нем всегда зарезервировано время для диалога с главами российских регионов. За примером далеко ходить не нужно. Сегодня у Президента Беларуси уже были запланированы две международные встречи. Тем не менее, публичной для СМИ стала и встреча с губернатором Ставропольского края.

В Беларуси представительная делегация работает со среды, побывали на нескольких заводах в Бобруйске, в Минске состоялись переговоры на Амкодоре и МАЗе. Впрочем, такой насыщенный график лучше всего говорит о серьезности визита и амбициозных планах гостей. Промышленность, сельское хозяйство, строительство. Во Дворце Независимости так детально и долго обсуждают каждый проект неспроста. В прошлом году Беларусь и Ставропольский край, наконец, достигли положительной динамики во взаимной торговле. 140 миллионов долларов. Но еще несколько лет назад цифра звучала куда внушительнее. Глава государства предлагает активнее использовать белорусские товары и технологии.

Действительно, покупка белорусской техники щадит бюджеты местных колхозов - есть и льготные программы лизинга, и возмещение кредитных ставок. По статистике, 60% всех используемых в Ставрополье тракторов - белорусского производства, в работе с января по январь. Поэтому ежегодно аграрии просят 1,5 тысячи новых машин. И в нынешнем году не без премьеры - на поля выйдут новые комбайны "Полесье".

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров в должности более 3 лет, но с визитом в Минске ни разу не был. Зато в регионах частый гость. По случаю первой личной встречи с белорусским Президентом два знаковых подарка: знамя Победы и сноп пшеницы. Благодарность за бесценный подвиг, без которого не было бы нынешних достижений.

Населения в Ставропольском крае чуть больше, чем в белорусской столице - почти 2 с лишним миллиона. А сам регион почти равен территории Грузии. Предгорья Кавказа известны любителям экстремальных видов спорта. В Ставропольский край едут смельчаки, желающие заняться альпинизмом, покататься на квадрациклах или полетать на дельтапланах. Туристическая - третья доходная статья, кроме промышленности и АПК. Но все эти достижения не вскружили правительству области голову. Вместе с белорусскими партнерами готовы держать курс на дальнейшее возрождение региона.

Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края России: "В Ставрополье хотели бы вернуться к организации сборочного производства белорусской техники и ее сервисного обслуживания. Эти вопросы предварительно уже прорабатывались. И руководство края готово развивать взаимодействие в этом направлении".

Хорошо продаются на Ставрополье белорусские шины, бытовая техника, мебель, одежда и продукты питания. Кроме того, на территории края зарегистрировано более десятка предприятий с белорусскими инвестициями. Точек соприкосновения много. Сферы совершенно полярны: от строительства до науки Беларусь готова делиться и технологиями, и специалистами.

Правительство российского региона утвердило план мероприятий по развитию курортных городов. Речь об улучшении экологической обстановки, переходе на чистый вид транспорта. Белорусская новинка – электробус – на улицах Минска в середине мая. Но идентичную модель, например, в тот же Кисловодск не отправишь. Из-за гористой местности стандартные электробусы не выдерживают нагрузки. Белорусские специалисты готовы на апгрэйд.

Олег Быцко, директор НТПЦ "Белкоммунмаш", главный конструктор: "У нас достигнуты договоренности со многими городами, которые хотят попробовать наш электробус, но все ждут, когда он начнет эксплуатироваться в регулярном сообщении в Минске. Это произойдет в ближайшее время. И после этого мы сможем уже иметь какую-то статистику по работе данного транспорта и на цифрах показывать его преимущество в эксплуатации".

Кортеж делегации сегодня был замечен в пяти точках города. Переговоры состоялись и в правительстве. Очевидно, тет-а-тет с белорусским премьером прошел успешно. По итогам встречи стороны подписали соглашение о торгово-экономическом, научном и культурном сотрудничестве.

Традиционная часть визита зарубежных делегаций - посещение площади Победы. У монумента в центре Минска отныне венок и от губернатора Ставропольского края. Этот российский регион, как и многие другие, во времена Великой Отечественной понес колоссальные потери. На фронт ушли 320 тысяч, более половины навсегда остались на полях сражений.

Появление на улицах Минска российского триколора - явление привычное. Да и количество визитов синхронно календарю. Ставропольская область - 3-я делегация, которую в этом году принимает белорусская столица. От Калининграда до Камчатки. Преодолевая тысячи километров, кто-то приезжает впервые, а кто-то в четвертый раз. Впрочем, об обоюдном намерении углублять сотрудничество сами за себя говорят насыщенные программы визитов. И ответные приглашения. И даже если путь неблизкий, неважно Сахалин или Предкавказье, всегда готовы подставить плечо. Ведь Беларусь по-прежнему делает особую ставку на развитие межрегионального сотрудничества - фундамент отношений Беларуси и России.