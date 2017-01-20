Соболезнование Президенту Исламской Республики Иран Хасану Роухани

20 Января 2017 15:15

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выразил соболезнования Президенту Исламской Республики Иран Хасану Роухани в связи с жертвами в результате пожара и обрушения высотного здания в Тегеране.

"С глубокой болью и скорбью воспринято в Республике Беларусь известие о многочисленных жертвах, - отметил Глава государства. - В это трагическое время от имени белорусского народа и себя лично высказываю искренние соболезнования родным и близким погибших, а также слова поддержки Вам и всему иранскому народу".