Президент
20 Января 2017 15:15
Соболезнование Президенту Исламской Республики Иран Хасану Роухани
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выразил соболезнования Президенту Исламской Республики Иран Хасану Роухани в связи с жертвами в результате пожара и обрушения высотного здания в Тегеране.
"С глубокой болью и скорбью воспринято в Республике Беларусь известие о многочисленных жертвах, - отметил Глава государства. - В это трагическое время от имени белорусского народа и себя лично высказываю искренние соболезнования родным и близким погибших, а также слова поддержки Вам и всему иранскому народу".
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