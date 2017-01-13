Ситуацию в мировой экономике и ее влияние на финансовые секторы Беларуси и России обсудили у Президента

12 Января 2017 21:02

Ситуацию в мировой экономике, а также ее влияние на финансовые секторы Беларуси и России обсудили Президент нашей страны Александр Лукашенко и глава "Сбербанка" Герман Греф. Финансовый холдинг является крупнейшим инвестором в белорусскую экономику. У нас работает дочерняя структура - "БПС-Сбербанк". Главной темой сегодняшних переговоров стало развитие отношений со "Сбербанком" и переход на новую стадию в сотрудничестве на банковском рынке Беларуси. В свою очередь Герман Греф поблагодарил лично Президента, а также правительство и Нацбанк Беларуси за то, что в сложных ситуациях, которые возникали в 2015 и 2016 годах, была найдена конструктивная поддержка. Как отметил глава "Сбербанка", "этот год будет значительно лучше, чем 2016". Подробности встречи у Алексея Адашкина.

Двери для инвесторов в Беларуси открыты максимально широко, в том числе и для иностранных банков. Появление в нашей стране представительств зарубежных финансовых организаций дает доступ к новым рынкам капитала. А это означает вливание в экономику дополнительных ресурсов, в том числе кредитов с более выгодными условиями. Российский Сбербанк выкупил акции белорусского Белпромстройбанка семь лет назад. Финансовая компания за это время сменила название и оформление филиалов, а портфель активов и проектов существенно расширила. Приход такого серьезного игрока - лучшее подтверждение привлекательности страны для зарубежного капитала.

В прошлом сентябре в Щучине открылся современный завод по переработке молочной сыворотки. В райцентре таким образом появилось 130 новых рабочих мест. Бизнес-проект профинансировал БПС-Сбербанк, выделив кредит на 14 с половиной миллионов евро. Предприятие способно выпускать более 27 000 тонн готовой продукции в год. У такого товара очень широкая область применения - от пищевой сферы и сельскохозяйственной отрасли до парфюмерной промышленности и выпуска спортивного питания. Поэтому вернуть заем будет не сложно.

Владимир Федоров, директор завода по переработке сыворотки и производству сывороточно-жирового концентрата: "Это импортозамещающие продукты. Микропартикулят вообще не производится в ЕАЭС. Сывороточный концентрат в значительных объемах завозится из Европы. Наше предприятие позволит значительно снизить импорт этого продукта. У нас более 60 % должен составлять экспорт в 2018 году".

Не только производственные проекты поддерживает российско-белорусская финансовая организация. Так, БПС-Сбербанк направил примерно 100 миллионов долларов на строительство в центре Минска торгово-развлекательного комплекса с гостиницей всемирно известной компании.

Фотографии интерьеров этого торгового центра перед новым годом заполнили социальные сети многих белорусов. Шестиэтажный атриум с магазинами и ресторанами стал заметной точкой на минской карте любителей шопинга. Пока здесь работает меньше половины торговых объектов. Однако авторы проекта утверждают, что именно этот комплекс привлечет в Беларусь крупные мировые бренды одежды.

Сбербанк сегодня позиционирует себя как "кровеносная система российской экономики". На него приходится треть всей банковской системы самой большой страны в мире. Только в России у Сбербанка - более 110 миллионов клиентов. Это крупнейший банк Центральной и Восточной Европы.

Его услугами пользуются более миллиона предприятий. В команде финансовой группы - 325 тысяч сотрудников. Возглавляет эту огромную структуру Герман Греф - фигура заметная в российской политике. Он стал первым в истории соседнего государства министром социального развития. Занимал этот пост семь лет, после чего стал руководить Сбербанком. Сторонник развития и новых технологий. В прошлом месяце в костюме инвалида лично тестировал работу своих подчиненных в одном из московских филиалов. Герман Греф сегодня входит в десятку самых высокооплачиваемых менеджеров России.

Встречи Президента Беларуси с топ-менеджерами российских компаний проходят регулярно.

Всего месяц назад в этом кабинете Александр Лукашенко принимал руководителя Внешэкономбанка.

Сегодня - разговор с Германом Грефом. Общение вышло за пределы только банковской сферы. Президент Беларуси и глава Сбербанка обсудили ситуацию, которая сложилась в мировой экономике, а также ее влияние на финансовые секторы в двух странах. Доля группы Сбербанка в активах банковской системы Беларуси превышает 12%. Активы БПС-Сбербанка в нашей стране превышают два с половиной миллиарда долларов. Услугами этой финансовой компании пользуются полтора миллиона белорусов.

В прошлом году группой Сбербанка было направлено около полумиллиарда долларов белорусским предприятиям нефтяной сферы. Еще около 61 миллиона долларов вложено в энергетический комплекс страны. Этот банк играет важную роль в программе льготного кредитования покупки белорусской техники в России. С помощью такого механизма было продано более 6 тысяч различных машин.

Герман Греф, председатель правления Сбербанка России: "Последние два года мы были заняты в основном тем, что формировали резервы за счет чистой прибыли. Но после решения всех сегодняшних вопросов, которые были в повестке дня, мы можем приступить к новой стадии нашего развития в Республике Беларусь".

Ее суть будет заключаться в повышении эффективности работы банка, создании так называемых digital-технологий, значительно более удобных сервисов для клиентов в Беларуси.

Герман Греф, председатель правления Сбербанка России: "Мы с Президентом обсудили также целый ряд проектов, связанных с планами Сбербанка по созданию цифровой экосистемы и предоставлению услуг для предприятий, в первую очередь малого бизнеса, что интересовало Президента Беларуси".

Герман Греф активно продвигает инновации. Именно поэтому последние годы Сбербанк постепенно превращается в цифровую компанию. Месяц назад БПС-Сбербанк запустил новую систему трансграничных платежей. Теперь перевод денег по экспортным сделкам между Беларусью, Россией и Казахстаном занимает лишь 30 минут. Раньше процедура длилась в шесть раз дольше. Банковские технологии все больше уходят в онлайн, в виртуальное пространство. Выгода при этом получается реальная.