Ситуация в белорусском хоккее стала главной темой совещания у Президента

25 Мая 2017 21:02

Ситуация в белорусском хоккее сегодня стала главной темой совещания у Президента. Вопросы в буквальном смысле наболевшие. И дело не только в том, что спорт уже давно стал большой политикой. Хоккеем по-настоящему увлекаются миллионы человек по всему миру, его любят белорусские болельщики. Но народ, прежде всего, идет смотреть на победителей. Отсюда и главное требование Президента - в буквальном смысле бороться за результат. Прошедший чемпионат мира показал, что болевых точек по-прежнему немало - это и отсутствие командной игры, должного уровня конкуренции, работа тренерского штаба. Хорошим выступлением похвастаться не могут и ведущие клубы страны. Очевидно, что не дает желаемой отдачи ставка на легионеров - как тренеров, так и игроков. Cреди важных вопросов - развитие национального чемпионата и подготовка резерва. Что особенно актуально, учитывая, что Беларусь совместно с Латвией получила право проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году. До этого еще 4 года, впрочем, времени на раскачку нет. Все подробности совещания в большом репортаже Николая Стуло.

Они мечтают о большом хоккее. Выступать в НХЛ или, хотя бы, в КХЛ. На площадке ледового дворца в Барановичах занимаются 14 групп, более 200 ребят. Правда, профессиональной команды в городе нет, а на всю область клуб один - "Брест".

Сергей Кислый, тренер-преподаватель ДЮСШ по хоккею и фигурному катанию г. Барановичи: "Очень много ребят, они через год, через два никуда не пробьются и останутся на улице. У нас уже сейчас многие едут в Солигорск, Минск. Они там не на ведущих ролях, но есть возможность и они едут, потому что знают, что там есть будущее".

Из периферии уезжают юные таланты, не хотят сюда ехать детские тренеры. Особенно остра проблема в городах, где ледовые площадки появились недавно. Сергей Кислый выступал за "Неман", "Гомель", "Шинник", но в 2010 профессиональную карьеру завершил, после чего тренировал детей в Лиде. За два года работы в Барановичах его две команды выбились в лидеры первенства страны. Хотя формально Кислый футбольный тренер. Когда оканчивал гродненский университет, хоккейной специализации не было.

Сергей Кислый, тренер-преподаватель ДЮСШ по хоккею и фигурному катанию г. Барановичи: “Если взять малые города, то здесь у нас не хватает тренеров, кадров. Все кроется в финансах. У нас хватает тренеров в Беларуси. Но никто сюда не поедет за 500 рублей работать, потому что у многих жены, семьи, нужно квартиру снимать".

Инна Тарасюк, замдиректора ДЮСШ по хоккею и фигурному катанию г. Барановичи: "Каждый год мы подаем заявки университету, присутствуем при распределении молодых специалистов. Но пока университеты не могут в полной мере обеспечить квалифицированными кадрами".

В барановичской школе работают 10 тренеров, только 4 из них имеют диплом по профилю. Остальные в лучшем случае сами в молодости играли в хоккей. И такая ситуация по периферии не редкость.

Дмитрий Басков, директор СДЮШОР БФСО "Динамо": "В регионах нужно на местах подумать, если мы привозим квалифицированного тренера из областного центра, нужно обеспечить арендным жильем, что он не думал, где жить".

А бывает обратная ситуация. Приезжает бывший хоккеист с дипломом, но на занятия в университет ходил редко - сплошные освобождения в связи с соревнованиями. Для таких разработают программу дистанционного образования, но экзамен будет по всей строгости и на общих основаниях. Новый ректор БГУФК Сергей Репкин ушел с конкретным поручением.

Но вообще на совещании по развитию хоккею у Президента проблемы детско-юношеских школ рассматривались первостепенно. В стране разучились готовить квалифицированных игроков, говорит Президент. Такое внимание Александра Лукашенко к отдельно взятой игре вызвано огромным общественным резонансом, который вызывают и победы, и поражения. В последнее время, к сожалению, поражения и весьма чувствительные. На чемпионатах мира национальная сборная борется за выживание, второй олимпийский цикл подряд пролетает мимо главных игр четырехлетия.

Ориентиры в детском хоккее есть, говорит Президент. Динамовская школа из столицы в последние годы резко изменила расклад сил в подготовке резерва. 450 детей, 14 тренеров. В соревнованиях шести возрастов из восьми динамовцам равных нет. Даже "Юность", испокон веков считавшаяся главной кузницей хоккейных кадров, имеет только одно золото по итогам сезона.

Дмитрий Басков, директор СДЮШОР БФСО "Динамо": "Зарплата варьируется от 400 до 1000 рублей в школе "Динамо". Я думаю, что сегодня нужно вводить эту зарплату на всех тренеров хоккейных школ в регионах, чтобы они понимали, за что они работают. Тогда появится селекция между тренерами.

У нас есть дети, которые могут стать и Грабовскими, и Костицынами, и даже лучше их, но они не могут выйти из школы в 17 лет и сразу стать такими хоккеистами. После выхода из школы их нужно еще шлифовать, растить, подводить, чтобы они стали Грабовскими".

И если здесь думают о том, как из выпускников сделать костицыных и грабовских, то какой прок от остальных школ, вы можете видеть на графике. Национальная сборная и ее младшие сестры - молодежь и юниоры - в основном составляются выпускниками столицы и Гомельского региона. Помогает новополоцкая школа с богатыми традициями. Остальные работают в основном вхолостую.

Александр Лукашенко напутствует нового главу хоккейной федерации Семена Шапиро именно поручениями о развитии хоккея в регионах. Для этого клубам должны быть предоставлены равные условия.

Хоккеем в стране занимаются 25 специализированных учебных заведений. На сегодня это 5444 спортсменов. Половина из них - в детских школах, половина - на этапах совершенствования. Именно здесь и теряется наработанный потенциал - ребята растворяются во взрослом хоккее, становятся посредственными исполнителями. Давняя проблема белорусского спорта во многих видах - тренеры не умеют подводить юношей на новый уровень. Национальную сборную нужно набрать всего из 60 человек. Нет конкуренции, - сокрушается Семен Шапиро. Доступность хоккея повысит, в том числе, и благодаря импортозамещению. Поручено экипировку для детей производить на мощностях белорусских предприятий.

Президент ставит задачу - достойно выступить на домашнем чемпионате мира, право на который мы завоевали неделю назад. Тогда в упорной борьбе с финнами конгресс большинством голосов все же отдал преимущество Беларуси и Латвии. Это победа белорусского народа прежде всего - заключает Александр Лукашенко.

Семен Шапиро докладывает, что три белорусские сборные - национальная, молодежная и юниорская худо-бедно, но держатся в элитных дивизионах мировых чемпионатов. То есть - все не так плохо. Другое дело - динамики не хватает. Те, кого мы раньше обыгрывали на одном коньке, сегодня уже даже обошли белорусов. Не помогает и ставка на "Динамо" как на базовый клуб сборной. Президент критикует подход с иностранцами-тренерами, которые работают и в "Динамо", и в сборной. И нацеливает присутствующих: со сборной Беларуси должны работать белорусы. Из-за границы к нам не приедут великие тренеры - они там сами востребованы. Легионеры в стане "зубров" - также больной вопрос. С одной стороны они делают игру, и благодаря им собирается полная "Минск-Арена". А с другой - приезжие солируют в первых звеньях, а белорусы только таскают пианино в КХЛ - занимаются черновой работой, а когда приходит время премьерствовать в сборной, - теряются, потому что пропали навыки созидания. Поэтому формулу легионеров сегодня решили менять в сторону сокращения иностранцев.

Александр Лукашенко на совещании вновь многое говорил о соотношении результат - заработная плата. Президент не верит в предупреждения. Мол, если игроку изначально не положить большое жалованье, он уедет в другую страну. Дескать, это связано с перегретым рынком хоккейных зарплат. Глава государства подчеркивает: поощрять нужно премией за достигнутый результат. В этом и есть суть спорта. И под результат денег государство не пожалеет.

В неудачном выступлении сборной виноваты, прежде всего, клубы, - сошлись во мнении участники совещания. Мало того, что чемпионат не является огромной биржей, где можно выбрать лучших, так еще и с морально-волевыми качествами у наших команд есть проблемы. Порой сдаются без боя, не могут упереться - отсюда и разгромы. Хотя это быть может следствием неважной физической подготовки и выносливости.

Чемпионат Беларуси по хоккею в его сегодняшнем состоянии и на совещании, и в кругу болельщиков признали слабым и не способным генерировать достойные кадры в главную команду страны. Поэтому его ждет реорганизация. Количество легионеров уменьшат, а вечным середнякам жизнь усложнят. Между лигами предложили ротацию 4 команды.

Заставить игроков выйти из зоны комфорта - вот задача для всех. Ведь из курса анатомии в школе все знают - мышцы растут, когда болит тело, когда накануне взят предельно возможный вес.

Участники совещания расходились в думах о корректировке госпрограммы развития хоккея до 2021 года. Она не потребует финансовых затрат. Скорее, организационно-методических. На прошлой неделе наш хоккей получил новый маяк. На домашнем чемпионате мира нужно давать результат.