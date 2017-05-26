Сегодня в центре внимания Президента Беларуси были вопросы обновления белорусской школы

26 Мая 2017 21:00

О будущем Беларуси говорил сегодня Президент с теми, кому его строить. Более 300 ребят из разных уголков страны - умных, активных, неравнодушных - приехали на встречу, чтобы на самом высоком уровне обсудить все, что волнует: от актуальных вопросов школы - а это и учебный процесс, и расписание занятий - до личных планов и восприятия современного мира. В плотном графике Главы государства такие встречи, скорее, исключение, но сегодняшний разговор получился особенно открытым, душевным и заинтересованным. Кому как не молодым решать судьбу страны в будущем. То, что продемонстрировали Президенту юные белорусы, а ребята привезли с собой свои проекты и разработки - так, что в фойе 61 школы развернулась целая выставка. И то, какие не по-детски взрослые вопросы без стеснения задавали они Главе государства - сомнений не оставляет - у Беларуси уверенный взгляд в будущее. Именно так символично была определена тема встречи. Почувствовать ответственность за страну позволила и экскурсия по Дворцу Независимости. Ребята не только походили по коридорам и залам, где встречаются главы государств, но и побывали в личном кабинете Президента. Впечатлений масса, эмоций море. Но главное - сегодня каждый ощутил сопричастность к судьбе своей родины.

Илона Красутская также присутствовала на встрече. Он принимал глав государств со всего мира, выдающихся ученых, музыкантов и спортсменов. В его стенах шли беспрецедентные по накалу и значимости 15-часовые переговоры "нормандской четверки". За три с лишним года Дворец Независимости стал неотъемлемой частью большой политики. Но сегодня символ белорусской государственности во власти юных лидеров. Победители олимпиад, различных конкурсов, стипендиаты Спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи. Они воочию увидели известные больше по кадрам официальной хроники залы и кабинеты рабочей резиденции Главы государства. А еще первыми среди всех визитеров оказались в личном кабинете Президента.

Им от 12 до 17. Участники молодежных организаций из всей страны в эти дни в Минске не на обычной экскурсии. Они - спикеры форума молодежного парламентаризма. Несмотря на столь юный возраст, обсуждают совсем недетские темы. Социальное партнерство, молодежная политика. От кого, как ни от них, узнать о последних трендах в образовании.

Встретиться и послушать разные мнения решил и Глава государства. Площадку для общения выбрали не совсем обычную.

Увидев это здание, случайный прохожий или турист скажет: наверное, бизнес-центр. И только поток детей с рюкзаками выдает неверность предположения. Это 61-я столичная школа. Эксперементальная - ее открыли 3 года назад. Находится в небезызвестном районе "Маяк Минска". Родителям даже необязательно провожать ребят: от дома на "Маяке" до школы – несколько метров. Здесь есть все радости ученической жизни поколения next: интернет-кафе, зоны Wi-Fi, джакузи, бассейн, тренажерный зал.

Школа рассчитана на 880 человек. В классах максимум по 20. В тандеме с учителями работают преподаватели ведущих вузов страны. Например, лекторы Академии управления при Президенте проводят факультативы по истории и общественным наукам.

А вот в кабинетах первоклашек, казалось бы, все традиционно: маленькие парты и стульчики, стол педагога, зеленая доска. Правда, есть и прорывное для отечественной педагогики новшество. В конце класса расстелен ковер. Сюда уставший от учебы малыш может перебраться во время урока.

Учебный год на финише, но Министерство образования работает в режиме нон-стоп. На носу вступительная кампания. Так что, не до долгих отпусков. Тем более что сейчас школа в процессе серьезной работы над новыми программами и учебниками. Как родитель и как Глава государства Президент держит руку на пульсе школьных проблем. Тема образования затрагивает каждую семью.

Изменятся и учебники. Но на это нужно время. Поэтому сначала скорректируют те пособия, которые оставлять в прежнем виде просто недопустимо! Устарели или слишком сложные. Главе государства продемонстрировали один из сигнальных экземпляров новых учебников, а также современную технологию "оживающих картинок". С помощью приложения в смартфоне учебник по всемирной истории для семиклассников становится интерактивным. Можно посмотреть дополнительный видеоматериал. Так учиться уже гораздо интереснее.

Президенту рассказали об образовательном портале, где собраны самые разные материалы для учеников, родителей и педагогов. В свободном доступе учись - не хочу! Лишь был бы на пользу. В том числе и здоровью. Этим руководствуются, когда говорят и о времени начала школьных занятий.

В окружении серьезных людей в строгих костюмах и платьях те, кто только перешел в среднюю школу, и те, кто уже совсем скоро будет гордо зваться "выпускник". В холле 7 стендов - презентации самых ярких школьных инициатив от Минска и областей страны. За промоушен перед Главой государства ответственны сами школьники. Рассказали, какие идеи они воплощают в жизнь в своих школах и гимназиях.

Данила гордится своим бюджетным 3D-принтером. Его разработка стоит в 10 раз дешевле аналогов.

Мечтает поставить производство подобных агрегатов на поток. Кто знает, может быть, именно с этой работы начнется карьера будущего великого ученого. А сегодня юноша даже слегка опешил от президентского вопроса "чем помочь?".

Было заметно, что энтузиазм и наработки девятиклассника Президент оценил. Сразу же обращение к чиновникам – не терять парня из виду. Талантам надо помогать!

А вот гомельские школьники пропагандируют ЗОЖ. Стараются помогать тем, кто оступился и, не дай Бог, попал на учет. Дети - все в социальных сетях. Без них сегодня никак - вот такое веяние времени. Главное, чтобы виртуальный мир не подменял реальную жизнь и реальных друзей. В Гомеле организовывают патриотические квесты и мастер-классы для родителей — как найти общий язык с подростками.

В этой школе даже есть свой мини-музей государственности. Вот такой ненавязчивый ликбез о том, что такое сегодня Беларусь и чем можно гордиться, живя в стране. Просто, без пафоса. Для людей. Скоро здесь появится ценный экспонат. Это инициатива Президента.

К научно-исследовательской деятельности здесь также готовят с начальных классов. Впрочем, необычный подход не только к обучению, но и архитектурным решениям. Классные кабинеты здесь действительно полностью оправдывают свое название. Есть L-образные, 6- и 7-угольные.

Но, что говорить, острых углов пока не удалось избежать в белорусском образовании. Новеллы сегодня на устах не только учителей и родителей. Топовая тема в Интернете. Да, болевые точки системы образования Президент постоянно обозначает на высшем уровне. Но сегодня наглядная демонстрация – в приоритете мнения главных участников образовательного процесса.

В зале 3 сотни приглашенных. Школьники из всей республики. Диалогу уж точно позавидует любой педагог: вот бы так на уроке - руки тянут все. Своей непосредственностью и открытостью именно дети задают тон большому разговору. Неформально о серьезном. Смеясь, аплодируя или даже споря. Безусловно, они волновались. Где-то забывали вопросы. Но не терялись, видя в Главе государства совсем нестрогого учителя. А, скорее, друга. Человека с большим президентским стажем и огромным опытом и мудростью. Наверное, именно поэтому так охотно благодарили за нужные советы те, кому еще тяжело определиться с профессией. Откровенность и честность, а что еще нужно для доверительного диалога? Очевидно, в хорошем настроении Президент разоткровенничался: даже забыл, что накануне было тяжелое совещание по развитию спорта.

Серьезная загрузка школьников, ранние подъемы, недосып ни к чему хорошему не приводит. И именно из-за этих факторов страдает здоровье детей. В США уже провели исследования, касающиеся более позднего начала занятий в школах. Доктор Венди Троксел, профессор психиатрии Питтсбургского университета и специалист по медицине сна, утверждает: многие неприятные особенности, которые общество приписывает подросткам - лень, капризность, раздражительность - могут быть последствиями хронического лишения сна. 9:00 быть или не быть? Спрашивают школьники.

Вопросы Президенту - самые разные. Сначала об учебе. Как стать лидером, говорили и о роли науки и знаний. Узнавали, что думает Президент: место ли девушкам в кадетских классах и на военной службе? Зная о спортивных увлечениях Главы государства, речь шла и о здоровом образе жизни.

Да, образование стремительно уходит в онлайн. В таких электронных школах реальными остаются учителя, контрольные, учебники и знания. А вот оценки - виртуальные. И школьный рюкзак весит всего от 300 до 600 граммов. Все чаще книги в гаджетах. Но эти ребята лучшие подтверждение диджитал-дэтокса. Не все сидят в компьютерах и планшетах. Молодые, креативные. С горящими глазами. Они уже в столько юном возрасте готовы заявлять о своих инициативах всему миру. Конечно, Президент всегда поддержит.

Каким должен быть шестой школьный день и наполнение учебников. Полное погружение в тему не только в виду президентских обязанностей. Все тонкости образовательного процесса Глава государства знает не понаслышке. Младший сын Николай учится в 6 классе. Справляется сын Президента с домашними занятиями самостоятельно или обращается за помощью к отцу – еще один из любопытных вопросов из зала.

И не меньший интерес к самому личному. Сбылись ли детские мечты Главы государства? Да и легко ли "работать" Президентом?

Название мероприятия с глубоким смыслом. Молодежь. Взгляд в будущее. Да, в зале не только поколение next. Министры. Родители. Педагоги. Но сегодня Президент хотел услышать мнения не сердобольных взрослых. Которые, что скрывать, зачастую больше думают о своих удобствах. И это тоже простительно. Эпоха глобализации диктует свои правила. Но даже в череде дел и забот важно помнить о том, что бесценно. Здоровье и внимание. Главное - помочь ребятам развить творческие способности, креативное мышление и лидерские качества. А уж электронная или обычная школа готова к экспериментам во благо.

Почти 4-часовое общение сегодня стало мозговым штурмом. Все вместе обозначили проблемы и незакрытые вопросы в белорусском образовании. Но точка не поставлена. И этот разговор, разумеется, не последний. К финалу встречи от многочисленных кадров у ребят разряжались фотоаппараты, заканчивалась память в мобильных телефонах. Но даже после подзарядки все эти гаджеты не смогут конкурировать с личными впечатлениями. Впечатлениями диалога на равных.