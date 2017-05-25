Президент принял с докладом главу Следственного комитета Беларуси

22 Мая 2017 12:01

Иван Носкевич рассказал Александру Лукашенко о состоянии дел в отрасли. Главный показатель начала 2017 - количество заявлений и сообщений о преступлениях сократилось. Речь также шла о международном сотрудничестве. Настоящий прорыв в контактах с Китаем и США. ФБР заинтересовано в белорусском опыте расследования киберпреступлений. Президент затронул и вопросы оптимизации Следственного комитета.

Иван Носкевич также доложил Главе государства о расследовании резонансных уголовных дел. В частности, по факту взрыва на Скидельском сахарном комбинате назначен ряд сложных экспертиз. Глава государства отметил, что вектор на сокращение проверок остается, но при этом особая ответственность за состояние дел ложится на руководителей предприятий. Подробности в нашем следующем выпуске.