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Президент встретился с председателем Следственного комитета
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12 Января 2017 15:02

Президент встретился с председателем Следственного комитета

Расследование резонансных уголовных дел и общее реформирование судебно-следственной системы -  об этом сегодня говорили во время рабочей встречи Главы государства с председателем Следственного комитета.

Как подчеркнул Президент, ключевым вопросом является обеспечение эффективности работы, а также   четкое распределение обязанностей и ответственности. Это касается всей системы правосудия, вплоть до  Верховного суда. Именно этой теме будет посвящено комплексное совещание на высшем уровне по итогам работы правоохранителей и судебной системы за прошлый  год.

На контроле у Президента  и самые резонансные уголовные дела 2016. В частности, Александр Лукашенко потребовал доложить о ходе следствия по громкому убийству бизнесмена Сергея Метельского на окраине Березино в конце сентября. Обстоятельства дела напоминают бандитские разборки начала 90-х, и для правоохранителей  раскрытие преступления является делом чести, отметил Глава государства. Пока подозреваемый  не установлен. При этом по другим резонансным преступлениям, включая нападение на милиционера в новогоднюю ночь,  у следствия  полная ясность.

Несмотря на имевшие место резонансные дела, прошлый год отмечен сокращением криминогенности. Уровень преступности снизился на 4,5 %. При этом каждые  4 из  10 уголовных дел  были расследованы  оперативно, менее чем за месяц.

  

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