Президент встретился с председателем Следственного комитета

12 Января 2017 15:02

Расследование резонансных уголовных дел и общее реформирование судебно-следственной системы - об этом сегодня говорили во время рабочей встречи Главы государства с председателем Следственного комитета.

Как подчеркнул Президент, ключевым вопросом является обеспечение эффективности работы, а также четкое распределение обязанностей и ответственности. Это касается всей системы правосудия, вплоть до Верховного суда. Именно этой теме будет посвящено комплексное совещание на высшем уровне по итогам работы правоохранителей и судебной системы за прошлый год.

На контроле у Президента и самые резонансные уголовные дела 2016. В частности, Александр Лукашенко потребовал доложить о ходе следствия по громкому убийству бизнесмена Сергея Метельского на окраине Березино в конце сентября. Обстоятельства дела напоминают бандитские разборки начала 90-х, и для правоохранителей раскрытие преступления является делом чести, отметил Глава государства. Пока подозреваемый не установлен. При этом по другим резонансным преступлениям, включая нападение на милиционера в новогоднюю ночь, у следствия полная ясность.

Несмотря на имевшие место резонансные дела, прошлый год отмечен сокращением криминогенности. Уровень преступности снизился на 4,5 %. При этом каждые 4 из 10 уголовных дел были расследованы оперативно, менее чем за месяц.