Президенты Беларуси и Украины посетят Чернобыльскую АЭС

26 Апреля 2017 09:09

Для Беларуси сегодня скорбная дата. Исполняется 31 год со дня крупнейшей техногенной катастрофы - аварии на Чернобыльской АЭС. В мероприятиях к годовщине трагедии примет участие Президент Александр Лукашенко. Лидеры Беларуси и Украины посетят атомную станцию. Также запланированы двусторонние переговоры на территории нашей страны.

Все подробности узнаем у нашего политического обозревателя Натальи Бреус. Так случилось, соседние страны - Беларусь, Украину и Россию - 31 год назад поразила одна беда. Хоть чернобыльская атомная станция располагалась на украинской территории, но очень сильно пострадали в результате аварии на ЧАЭС именно белорусы.

Последние пару десятилетий Беларусь идет по пути возрождения пострадавших земель, шаг за шагом восстанавливая территории, которые тогда накрыл Чернобыль. Символично, что именно этот день - день очередной годовщины аварии - вместе проведут президенты Беларуси и Украины. Вместе посетят чернобыльскую станцию. Над четвертым энергоблоком начали сооружать новый саркофаг - это специальная защитная система. Президенты ознакомятся со строительством этого защитного сооружения и хранением отработанного ядерного топлива. Предполагается, что главы государств почтут память ликвидаторов и пострадавших в результате аварии. Конечно, основное внимание уровню радиационной безопасности. Это в интересах жителей двух стран. Не исключено, что о вопросах безопасности будут говорить и совершенно в другом разрезе - когда речь пойдет о ситуации в регионе. Наша страна всячески способствует мирному диалогу по разрешению конфликта на Донбассе. Это вполне себе в духе политики добрососедства, которой последовательно руководствуется Беларусь.

Примечательно, что переговоры Александра Лукашенко и Петра Порошенко в этот день будут проходить сразу на территории и Украины, и Беларуси. Уже здесь, на гомельской земле, лидеры проведут двустороннюю встречу. Есть что обсудить. Были времена, когда общая торговля радовала гораздо больше. Почувствовали сокращение в последние годы. Так что логично и ожидаемо обсуждение совместных проектов. Но никто не берется предсказать длительность встречи президентов.