Президент встретился с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей

18 Апреля 2017 21:03

Под знаком белорусско-китайских переговоров проходят эти дни в Минске. Во Дворце Независимости прошла встреча Президента Беларуси с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном. Продуктивная работа китайских делегаций в Минске предвещает визит Александра Лукашенко в КНР, он, как ожидается, пройдет в мае. Повестка визита активно верстается - накануне были достигнуты договоренности по широкому спектру вопросов. Сегодня ключевой темой стала экономика, в частности, взаимодействие в инвестиционной, торговой и финансовой сферах. Стороны отметили высокий уровень политических отношений, которые с каждым годом становятся прочнее, при этом они должны стать и залогом успешных деловых связей и тем самым подтянуть экономику двух стран. Особое внимание и привлечению китайских компаний в банковский сектор нашей страны. Так, Беларусь и Китай достигли предварительных договоренностей о выходе China CITIC Bank на белорусский рынок. Подробнее - Алексей Адашкин.

Высшим органом государственной власти в Поднебесной является Всекитайское собрание народных представителей. Это парламент, состоящий из почти трех тысяч депутатов, который, с слову, и Председателя КНР выбирает. Данная структура проводит сессии раз в год. Все остальное время основную законотворческую работу на себя берет Постоянный комитет Всекитайского собрания.

Уже четыре года его возглавляет 70-летний Чжан Дэцзян. Авторитетный политик фактически является третьим лицом в государстве – после Председателя КНР и премьер-министра. Интенсивные белорусско-китайские контакты на всех уровнях – яркий пример того, что в сотрудничестве нет закрытых тем. Буквально на прошлой неделе во Дворце Независимости побывали и министр общественной безопасности Китая, и генпрокурор КНР, и партийный руководитель 70-миллионной провинции Хунань. Сегодня разговор продолжился уже на более высоком уровне.

Для белорусско-китайского взаимодействия нынешний год юбилейный. Страны отмечают 25-летие установления дипломатических отношений. За четверть века Минск и Пекин сумели выстроить равноправное и взаимовыгодное партнерство. Два года назад, и это впервые в истории, выходит 5-ая директива Президента, посвященная сотрудничеству с Китаем. В ней четко по пунктам все: от интеграции отраслей и предприятий до регионального взаимодействия. Сегодня Минск и Пекин связывают десятки инвестпроектов – а это тысячи новых рабочих мест, собственный легковой автопром, совместное покорение космоса, и в финансах - льготные и комфортные кредиты.

Визит в Минск председателя Постоянного комитета проходит в рамках европейского турне парламентской делегации. В программе еще Латвия, Литва и Россия. Но именно в Беларуси гости из Поднебесной провели больше всего времени.

А это важный сигнал в восточной дипломатии. Отдельное время влиятельный китайский политик уделил посещению строящегося индустриального парка "Великий камень".

Минский и Пекинский проспекты на карте Беларуси появились совсем недавно. Индустриальный парк "Великий камень" начали строить три года назад. В этой точке недалеко от столицы Беларуси удачно пересеклись экономические интересы нашей страны с глобальной инициативой Поднебесной по созданию Шелкового пути 21 века.

Планируется, что 2017 год для парка станет по-настоящему прорывным. Инфраструктура подготовлена, пришло время активно привлекать резидентов, запускать производство и извлекать прибыль.

И Минск, и Пекин не скрывают, что совместный индустриальный парк - проект еще и политический. Это только начало, первый шаг на пути к будущим более масштабным инициативам. Стороны настроены действовать оперативно и смело идти к поставленным целям.

Уровень взаимодействия между двумя государствами сегодня беспрецедентно высокий. Большую роль в этом играют и личные отношения лидеров Беларуси и Китая. Александр Лукашенко 9 раз посещал Поднебесную с визитами. Дружба с Си Цзиньпином стала надежным фундаментом для построения совместной экономики.

Одной из ее опор будет "Великий камень". В перспективе эта свободная экономическая зона позволит Беларуси получать от экспорта дополнительно до 50 миллиардов долларов ежегодно. Сегодня в парке восемь резидентов. До конца года их число должно увеличиться до двадцати компаний.

Сегодня совместные белорусско-китайские проекты можно найти практически в каждом регионе страны. В Добруше вот-вот начнет работать современный комбинат по производству упаковки, в который инвесторы из Поднебесной вложили около 350 миллионов долларов.

Когда эта машина начнет работать в полную мощность, на заводе в Добруше будут получать 600 тонн готовой продукции в сутки. За год – 200 тысяч тонн. Этого хватит, чтобы полностью закрыть и потребности страны, и существенно увеличить экспорт.

Это одно из самых современных производств картона в мире. Часть оборудования – китайская, часть – по лицензиям известных французских и австрийских компаний. На предприятии планируется создать 600 новых рабочих мест. Юлия Радевич на фабрику попала по распределению 9 лет назад. И тогда молодой специалист приняла решение остаться в Добруше. Встретила здесь будущего мужа, затем в семье появилась дочь. Сегодня Юлия уже начальник цеха.

Уже летом здесь планируют получить опытную партию картона. Новое производство изменит не только экономическую ситуацию в районе, но и сам Добруш. Уже отремонтированы дороги, мосты, строится жилье. Кроме того, с запуском предприятия налоговые отчисления в бюджет вырастут почти на 200%.

Сегодня Беларусь реализует более 30 инвестпроектов, на которые китайские компании направили около 6 миллиардов долларов. Заинтересованы мы и в росте товарооборота. В прошлом году этот показатель превысил два с половиной миллиарда долларов. Баланс взаимной торговли не в нашу пользу – импорт превышает экспорт.

Однако рынок огромного Китая с каждым раундом межгосударственных переговоров раскрывается все шире для белорусских товаров. Поэтому ситуация исправляется. Товарооборот в начале этого года увеличился примерно на треть, в то время, как наш экспорт вырос на все 88%.

Об активизации взаимной экономики сегодня с высоким гостем из КНР говорили и в правительстве. Продвижению новых инициатив и наращиванию сотрудничества будет содействовать визит белорусского Президента в Китай, который состоится уже в следующем месяце. Эксперты двух стран тщательно готовят ряд новых проектов к этим переговорам.

Все встречи, которые Чжан Дэцзян провел в Беларуси в эти дни, были максимально детальными и обстоятельными. С белорусским лидером высокий гость из Поднебесной обсудил как двусторонние отношения, так и вопросы международной повестки. В программе китайского политика нашлось время и для приобщения к белорусскому искусству. Во Дворце Независимости глава парламента КНР ознакомился с персональной выставкой пейзажиста Валерия Шкарубо. Чжан Дэцзян особо отметил глубокое лирико-философское содержание работ живописца.

Подарком собственного авторства встретил сегодня высокопоставленного политика из Поднебесной директор Национального художественного музея Беларуси. Вернисаж стал заключительным пунктом насыщенной программы парламентской делегации. КНР – в списке стран, жители которых могут прилетать к нам без виз. Беларусь особо заинтересована в увеличении числа гостей из дружественного Китая. К слову, именно китайские туристы стали самыми щедрыми в мире, потратив в прошлом году за рубежом 260 миллиардов долларов.